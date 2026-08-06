Almassora amplía a tres las visitas nocturnas su ruta medieval para conmemorar la Carta Pobla

La concejala de Turismo de Almassora, Silvana Rovira, ha explicado que la excelente acogida de esta actividad en los últimos años ha llevado al Ayuntamiento a incrementar el número de visitas. «La respuesta del público ha sido extraordinaria y, por ello, este año hemos querido ofrecer una tercera sesión para que más personas puedan disfrutar de esta experiencia y conocer el origen y la historia de Almassora de una forma diferente», ha señalado.

Durante el recorrido, los participantes descubrirán algunos de los rincones más representativos del pasado medieval de la localidad a través de un paseo por el casco histórico. La ruta permitirá conocer los vestigios que todavía se conservan de aquella época, como la Casa de l’Oficialat, antigua sede del delegado del Obispo de Tortosa, señor feudal de la villa; diversos tramos de la muralla medieval; los soportales de la plaza Mayor; la iglesia de la Natividad o los antiguos hornos de pan, entre otros elementos patrimoniales.

Propuesta cultural atractiva

Rovira ha destacado que esta iniciativa «nos permite poner en valor nuestro patrimonio histórico y acercarlo tanto a los vecinos como a quienes nos visitan durante el verano, ofreciendo una propuesta cultural atractiva que invita a descubrir la riqueza medieval de la Vila».

Las visitas Almassora medieval forman parte del programa turístico Descubre Almassora, impulsado por el Ayuntamiento para divulgar el patrimonio histórico, cultural y natural del municipio mediante visitas guiadas dirigidas tanto a vecinos como a visitantes.

Con esta iniciativa, el consistorio vuelve a sumarse a la conmemoración de la Carta Pobla, otorgada el 15 de agosto de 1237, una fecha clave en la historia de la localidad que marcó el nacimiento de la villa de Almassora tal y como hoy se conoce.