Un cámping de cuatro estrellas busca regularizarse tras más de 30 años en funcionamiento en Castellón

El cámping Los Naranjos, en Moncofa, ha iniciado los trámites para regularizar urbanísticamente la actividad que desarrolla desde hace más de tres décadas en suelo no urbanizable. La documentación presentada dibuja un complejo turístico de cuatro estrellas, con 144 parcelas, 44 bungalows, tres zonas acuáticas y capacidad máxima para alojar a 432 personas.

La solicitud de declaración de interés comunitario (DIC) ha salido este miércoles a información pública en el Diari Oficial de la Generalitat. La publicación no implica todavía la autorización definitiva de la actividad, sino la apertura del periodo durante el cual podrán examinarse los documentos y presentarse alegaciones.

Actividad abierta desde 1994

El procedimiento no plantea la construcción desde cero de un nuevo cámping ni la incorporación de más terrenos. Su objetivo es dar cobertura urbanística a una actividad existente y ordenar las instalaciones levantadas durante sus años de funcionamiento.

Según los antecedentes incluidos en el proyecto, las obras iniciales finalizaron en junio de 1993 y el Ayuntamiento autorizó en enero de 1994 la puesta en marcha de un cámping de segunda clase, un restaurante de un tenedor y un supermercado. En julio de ese mismo año, Turismo permitió la apertura del establecimiento con 119 parcelas, sin bungalows.

Las instalaciones fueron evolucionando posteriormente. En 2002 se solicitaron licencias para instalar módulos de aseos y ampliar la recepción, aunque la memoria también recoge que el Ayuntamiento abrió en 2003 un expediente sancionador por la construcción de varios módulos de baños sin la preceptiva licencia.

En 2005 se autorizó una nueva estructura metálica y, tras diferentes solicitudes de adaptación, la Conselleria de Turismo aprobó en 2010 una configuración que ya incluía 39 bungalows. En 2013, el establecimiento pasó de segunda a primera categoría. La sociedad y los terrenos cambiaron de titularidad en noviembre de 2024, cuando otro gerente asumió la continuidad de la actividad y la tramitación de su regularización.

Un recinto de 25.000 metros cuadrados

Las dos parcelas afectadas suman catastralmente 32.933 metros cuadrados, pero la declaración de interés comunitario se limita a los 25.000 metros cuadrados ya reconocidos en la licencia original: 19.700 metros de la parcela 310 y otros 5.300 de la parcela 515. El acceso principal se realiza desde el Camí de Cabres.

El camping dispone actualmente de 144 parcelas, de las cuales 44 están ocupadas por bungalows. Las cien restantes se destinan a tiendas de campaña, caravanas, autocaravanas y otros elementos de acampada. El cálculo técnico, realizado tomando como referencia una ocupación media de tres personas por parcela o alojamiento, establece un aforo máximo de 432 huéspedes.

Los alojamientos se dividen en dos modelos. El primero está formado por 39 bungalows de 42,5 metros cuadrados, mientras que el segundo comprende cinco unidades de casi 38 metros cuadrados. Todos ellos disponen de baño, salón, cocina y dos dormitorios.

El complejo cuenta además con recepción, restaurante, aseos, lavanderías, botiquín, área de máquinas, miniclub, almacenes y diferentes dependencias de mantenimiento. El proyecto cifra la superficie construida en 3.346 metros cuadrados.

Entre sus espacios exteriores figuran 11.716 metros cuadrados de parcelas de alojamiento, 1.803 metros de zonas de uso común, 610 metros de aparcamiento, cerca de 539 metros de zonas verdes y casi 5.000 metros cuadrados de viales interiores.

Piscinas, parque acuático y ampliaciones posteriores

Uno de los principales espacios de ocio está formado por dos piscinas y un ‘splash park’ o parque acuático infantil. En conjunto, estas instalaciones ocupan aproximadamente 566 metros cuadrados, a los que se suman 1.286 metros de pavimento perimetral.

La regularización comprende tanto las construcciones anteriores a 2014 como diferentes mejoras ejecutadas posteriormente. Entre estas últimas aparecen la ampliación del miniclub, dos almacenes para herramientas y lavandería, los aseos de las piscinas y los cinco bungalows más recientes.

Estas construcciones posteriores ocupan 519 metros cuadrados y representan, según los cálculos del proyecto, un aumento del 19,1 % de la superficie construida respecto a la situación anterior. La memoria defiende que este porcentaje queda dentro del límite del 20 % contemplado por la normativa autonómica para determinadas mejoras o ampliaciones de actividades preexistentes.

Un murete frente al riesgo de inundación

La proximidad del camping al litoral, al río Belcaire y a la Marjal de Almenara es otro de los puntos analizados. El terreno está incluido en una zona de peligrosidad de inundación de nivel 3 del Patricova, por lo que se ha elaborado un estudio hidráulico específico.

Las simulaciones recogidas en el expediente contemplan tanto el caudal de referencia de 361 metros cúbicos por segundo para el Belcaire como un escenario extremo de 900 metros cúbicos. El estudio sostiene que el camping se encuentra sobreelevado respecto a su entorno y que la mayor parte del recinto no resultaría inundada, aunque admite posibles afecciones en zonas perimetrales.

Como medida de protección se propone instalar un murete de entre 50 y 60 centímetros de altura en el extremo más próximo a la playa. Su función sería contener o redirigir el agua hacia una denominada zona de “sacrificio”, evitando que alcance los alojamientos. El diseño deberá garantizar que no aumenta el riesgo en las parcelas colindantes.

Un pequeño solape con la Marjal de Almenara

El estudio paisajístico reconoce que una pequeña parte del extremo sur de la parcela se solapa con la Zona Especial de Conservación y la Zona de Especial Protección para las Aves de la Marjal de Almenara. El establecimiento se encuentra, además, a unos 260 metros de la ZEC Platja de Moncofa y a 248 metros de su microrreserva.

La documentación señala que la mayor parte de la actividad se concentra en una zona con menor grado de restricción. En el área más sensible únicamente habría espacios comunes y parcelas para campers y acampada, sin bungalows ni construcciones de alojamiento permanente.

El estudio, elaborado por encargo del promotor, concluye que el reducido solape no generará una afección directa sobre los hábitats y especies protegidos. Para reducir el impacto visual plantea mantener el arbolado, los setos y las zonas ajardinadas, conservar los edificios y emplear materiales como madera, mampostería y acabados de tonos naturales.

Una plantilla de 21 trabajadores

El camping está conectado a las redes municipales de agua potable y saneamiento. La memoria calcula un consumo máximo anual de 9.583 metros cúbicos de agua entre huéspedes, trabajadores, limpieza y llenado de piscinas.

En materia energética, el recinto combina el suministro convencional con 262 módulos fotovoltaicos, que suman una potencia aproximada de 160 kWp. La documentación cifra la plantilla vinculada a la actividad en 21 trabajadores entre recepción, administración, mantenimiento, limpieza, jardinería, vigilancia y atención al cliente.

La valoración de todas las instalaciones asciende a 869.900 euros, una cantidad utilizada para calcular el canon urbanístico y que no debe confundirse con una nueva inversión. El canon resultante sería de 17.398 euros, aunque la empresa solicita al Ayuntamiento una bonificación del 50 %, con lo que quedaría reducido a 8.699 euros, argumentando la generación de empleo y el impacto económico del camping en el comercio y la hostelería local.

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La mercantil solicita que la declaración de interés comunitario tenga una vigencia de 30 años, el máximo previsto legalmente. La decisión dependerá ahora de la tramitación urbanística, los informes sectoriales y el resultado del periodo de exposición pública.