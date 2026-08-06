Fiesta de Interés Turístico Autonómico
El cartel para la feria agrícola de Nules ya ha sido elegido: este es el ganador
El ganador del concurso de diseño del cartel recibirá un premio de 300 euros
Nules cuenta ya con el cartel anunciador de la LXXIX Feria de Ganadería y Maquinaria Agrícola, una feria que cuenta con el distintivo de Fiesta de Interés Turístico Autonómico.
“Con este concurso se pretende poner en valor las principales tradiciones enmarcadas en nuestra feria agrícola"
José Ignacio Fernández Iturmendi ha sido el ganador del concurso de diseño del cartel anunciador de la Feria Agrícola de Nules que se celebrará los días del 17 al 20 de septiembre. De manera que, el ganador, procedente de la localidad de Arre en Navarra, recibirá un premio de 300 euros. Así pues, cabe señalar además que al concurso se han presentado trabajos procedentes de diferentes puntos de la geografía española como el País Vasco, Aragón, Navarra, Madrid y, por supuesto, de la Comunitat Valenciana, entre los que hay algunos carteles presentados por artistas locales.
El ganador
El jurado ha estado formado por los miembros de la Comisión de la Feria, quienes para otorgar el premio han tenido en cuenta no solo la calidad artística también la originalidad, el valor patrimonial, y en especial, la representatividad y la puesta en valor de la feria agrícola, concedida al municipio de Nules en el año 1347.
Al respecto, el Concejal de Agricultura, César Estañol, ha explicado que “con este concurso se pretende poner en valor las principales tradiciones enmarcadas en nuestra feria agrícola, al mismo tiempo que también le damos visibilidad ya que cada año son más los artistas de otras comunidades autónomas que presentan trabajos”.
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