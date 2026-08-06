El consell garantiza el abastecimiento ganadero en Els Ports con 20 millones de litros de agua

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha destacado que Castellfort y Cinctorres contarán con una reserva de 20 millones de litros de agua para garantizar el abastecimiento ganadero en la comarca de Els Ports.

Barrachina ha visitado las obras de la nueva balsa de abastecimiento ganadero de Castellfort y de la rehabilitación de la balsa de Cinctorres, una actuación en ejecución con una inversión de 1.499.494 euros financiada por la Generalitat.

“Esta obra tiene nombre y apellidos: 32 explotaciones ganaderas y 18.871 cabezas de ganado que necesitan agua para poder mantener su actividad”, ha señalado el conseller.

La actuación contempla la construcción en Castellfort de un nuevo depósito de 20.000 metros cúbicos de capacidad, formado por módulos de hormigón prefabricado, y la rehabilitación integral de una balsa de aproximadamente 1.500 metros cúbicos en Cinctorres, actualmente fuera de servicio.

"El agua es imprescindible para sostener la ganadería extensiva, especialmente en comarcas de montaña como Els Ports. Sin agua no hay animales, no hay explotaciones, no hay pastos mantenidos y no hay vida en muchos municipios del interior" Miguel Barrachina — Conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca

Barrachina ha subrayado que “aquí el agua llegó en camión durante la última sequía, y eso tiene que acabarse”. En concreto, durante el último episodio de sequía hubo que transportar en cubas 1.457.000 litros de agua a tres ganaderos de Castellfort y 12.365.000 litros a 44 ganaderos de la zona.

“El nuevo depósito de Castellfort almacenará por sí solo más agua de la que hubo que llevar en camiones a todo este ámbito durante la sequía. Eso significa más seguridad para los ganaderos, menos dependencia de soluciones de urgencia y más capacidad para afrontar los momentos de falta de agua”, ha afirmado.

Las dos infraestructuras tienen como potenciales beneficiarias directas a 18 explotaciones ganaderas de Castellfort y 14 de Cinctorres, con un total de 18.871 cabezas de bovino, ovino, caprino y porcino registradas en ambos municipios.

Además, en situaciones de sequía, la reserva podrá atender también a los municipios más próximos, como Morella, Forcall, Portell de Morella, Todolella, Villores y Ares del Maestrat. Sumados a Castellfort y Cinctorres, la población ganadera potencialmente beneficiada se eleva a cerca de 380 explotaciones y más de 116.000 cabezas.

El conseller Miguel Barrachina en Castellfort / Mediterráneo

“El agua es imprescindible para sostener la ganadería extensiva, especialmente en comarcas de montaña como Els Ports. Sin agua no hay animales, no hay explotaciones, no hay pastos mantenidos y no hay vida en muchos municipios del interior”, ha señalado Barrachina.

El proyecto incluye, en Castellfort, la alimentación del nuevo depósito desde la Font d’En Serra mediante equipo de bombeo, doble acometida, conexión auxiliar con el depósito existente en el parque eólico, cruce de la carretera CV-124, vallado perimetral y caseta de bombeo.

En Cinctorres, las obras contemplan la reparación integral de la balsa existente, la retirada y sustitución de la lámina impermeable y del geotextil, la reparación de taludes, una nueva acometida de llenado desde la fuente con un trazado de unos dos kilómetros, un nuevo desagüe de fondo independiente y una toma de llenado integrada.

Red de abastecimiento ganadero para la provincia de Castellón

Barrachina ha enmarcado esta actuación dentro de la red de abastecimiento ganadero que la Conselleria desarrolla en la provincia de Castellón, con cinco intervenciones y una inversión conjunta de 2.710.283 euros. Cuatro de ellas están en ejecución y la de Forcall ya finalizó en 2025.

"Cada joven que se incorpora a la ganadería en una comarca como Els Ports es una garantía de futuro. Pero ese futuro necesita infraestructuras, agua y apoyo real por parte de la administración" Miguel Barrachina — Conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca

Además de Castellfort y Cinctorres, la Generalitat actúa en Morella, Todolella, el Alto Palancia y Forcall con balsas, depósitos, conexiones, navajos y abrevaderos destinados a asegurar agua para la ganadería en zonas especialmente expuestas a la sequía.

“No estamos hablando de una actuación aislada. Estamos creando una red de infraestructuras de agua para que los ganaderos del interior no tengan que depender de cubas cada vez que llega una sequía”, ha indicado.

El conseller ha recordado también que la Generalitat ha concedido 75.614 euros en ayudas por sequía a Castellfort y Cinctorres, con 43.575 euros para Castellfort y 32.039 euros para Cinctorres. En el conjunto de Els Ports, estas ayudas alcanzan los 771.450 euros para 233 beneficiarios, de los que 634.050 euros corresponden a ganadería.

Barrachina ha destacado asimismo que la convocatoria de primera instalación de jóvenes agricultores y nuevos agricultores ha permitido nueve incorporaciones en la comarca de Els Ports, con 490.000 euros concedidos. Ocho de esas nueve incorporaciones son ganaderas.

“Cada joven que se incorpora a la ganadería en una comarca como Els Ports es una garantía de futuro. Pero ese futuro necesita infraestructuras, agua y apoyo real por parte de la administración”, ha señalado.

El conseller ha concluido que “garantizar agua a la ganadería es garantizar futuro para el interior de Castellón”. “La Generalitat está ejecutando obras concretas para que los ganaderos puedan seguir trabajando, para que los pueblos mantengan actividad y para que la sequía no se convierta en una condena para quienes sostienen el territorio”, ha afirmado.

Reacciones

Guinot ha destacado que “desde AVA-ASAJA hemos estado reivindicando estas infraestructuras hidráulicas porque son muy necesarias para nuestra ganadería. Es una actuación importante que servirá para suministrar agua a los ganaderos en época de sequía, evitando que tengan que subir cubas de agua -lo que les implicaba unos sobrecostes inasumibles- y garantizando una dotación de agua asegurada al ganado”.

El delegado de Morella, Marc Boix, ha señalado que “estamos muy satisfechos por la puesta en marcha de estas obras y medidas contra la sequía, que volvemos a sufrir bastante este verano. Son actuaciones que llevábamos muchos años demandando. Siempre hemos constatado que el agua hay que almacenarla cuando llueve y por fin parece que las administraciones se han dado cuenta. Para nosotros esto es la vida”.