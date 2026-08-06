La Fundación Azul Marino llega a Torreblanca con su nueva campaña: 'El Pulmón del Mediterráneo'

La Fundación Azul Marino y el Ayuntamiento de Torreblanca han puesto en marcha una iniciativa conjunta dentro de la campaña “El Pulmón del Mediterráneo”, con la que la fundación trabaja junto a la Fundación Oceanogràfic desde 2025 para sensibilizar sobre la importancia de la Posidonia oceanica en las costas de la provincia de Castellón.

"Tenemos que ser capaces de poner en valor este ecosistema y para eso necesitamos que la ciudadanía lo conozca" Pablo García — Director de proyectos de la Fundación Azul Marino

La intervención ha combinado la instalación de una lona de gran formato en una fachada cedida por el ayuntamiento, una charla abierta al público sobre esta planta marina clave y una presentación oficial que ha contado con la presencia de la alcaldesa, Tania Agut, y la concejala de Playas, Gema Edo, junto a Pablo García, director de proyectos de la Fundación Azul Marino, y otros miembros del equipo de la fundación.

La alcaldesa de Torreblanca, Tania Agut, y la concejala de Playas, Gema Edo, junto a Pablo García, director de proyectos de la Fundación Azul Marino, y otros miembros del equipo de la fundación. / Mediterráneo

“Es un placer acoger en nuestro municipio esta campaña sobre la Posidonia, para concienciar a la población y a los visitantes para qué sirve y qué supone para la buena calidad de nuestras playas” ha declarado Tania Agut. “Estamos muy contentos y orgullosos de continuar con esta campaña de concienciación y de acercar esta información a la ciudadanía”.

“La campaña ‘El Pulmón del Mediterráneo’ tiene como objetivo proteger un sistema que a menudo pasa desapercibido y que es clave para el Mediterráneo que queremos: la Posidonia oceanica. Esta pradera está formada por una planta submarina que alcanza grandes extensiones, sirve de refugio para buena parte de la fauna marina de nuestras costas y, además, las protege de la erosión del mar. Tenemos que ser capaces de poner en valor este ecosistema y para eso necesitamos que la ciudadanía lo conozca. Empezamos esta campaña con los ayuntamientos de costa que tienen Posidonia en sus aguas, pero la idea es ir sumando cada vez a más municipios”, explica Pablo García.

Un cartel nacido en las aulas de Vinaròs

La lona, instalada en la fachada del Ayuntamiento de Torreblanca, reproduce el cartel de “El Pulmón del Mediterráneo”. El diseño es obra de un grupo de estudiantes de Publicidad y Marketing del IES Leopoldo Querol de Vinaròs, que el curso pasado desarrollaron la propuesta de comunicación de la campaña dentro de su formación.

Por su parte, Jaime Penadés, biólogo de la Fundación Azul Marino, ha impartido una charla abierta al público sobre la Posidonia oceanica en el Espai Natura de Torreblanca.

La campaña ‘El Pulmón del Mediterráneo’ / Mediterráneo

Un municipio comprometido con el mar

El Ayuntamiento de Torreblanca participa desde hace varios años en la campaña “Tortugas en el Mediterráneo”, una iniciativa de la Fundación Oceanogràfic, con la que colabora también la Fundación Azul Marino, y mantiene además una implicación constante en asuntos ambientales. Esta relación se amplía ahora al ámbito educativo: a partir del próximo curso, los centros escolares del municipio se incorporan al proyecto de recuperación de huevos de tiburón pintarroja, en una acción que lleva los huevos de esta especie mediterránea a las aulas para que el alumnado aprenda a monitorizar la temperatura, la salinidad y la calidad del agua mientras acompaña el desarrollo de los embriones hasta su nacimiento.

Un paso más en la protección de la Posidonia

Esta campaña da continuidad a las acciones desarrolladas durante el curso pasado, en el que la Fundación Azul Marino se sumó a la aplicación móvil Projecte Posidònia (disponible en Android e iOS), aportando el mapeado de 4.500 hectáreas de fondo marino entre Oropesa y Benicàssim, incluyendo 15 kilómetros cuadrados de Cymodocea nodosa y 9 de Posidonia oceanica. La app es gratuita y permite consultar en tiempo real las zonas donde se encuentra la posidonia y otras plantas marinas. Así, quienes navegan o fondean con su embarcación pueden hacerlo de forma responsable, sin dañar estas plantas, que no solo oxigenan el mar, sino que también actúan como refugio de miles de especies.

Sobre la Fundación Azul Marino

La Fundación Azul Marino es una entidad dedicada a la conservación de las especies marinas y la educación ambiental en la provincia de Castellón. En colaboración con la Fundación Oceanogràfic, gestiona el Centro de Conservación de Especies Marinas en Bellver Blue Tech Zone, donde atiende y monitoriza ejemplares de fauna marina amenazada antes de su devolución al mar.