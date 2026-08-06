Hallan un arsenal enterrado con más de 60 proyectiles de artillería de la guerra civil en un pueblo de Castellón

Un arsenal enterrado con, al menos, 60 proyectiles de artillería de 75 milímetros ha sido localizado en el municipio de Villores, en la comarca de Els Ports. Los artefactos, que se encontraban completos y con carga en su interior, ha obligado a activar un amplio dispositivo de seguridad de la Guardia Civil y la intervención de la unidad especializada TEDAX, desplazada desde Valencia para proceder a su retirada y destrucción. De hecho, los trabajos continúan y se ha requerido una patrulla procedente de València para prestar apoyo a estas labores.

"Al principio hubo preocupación cuando comprobaron que estaban completos y en su interior hay pólvora" Iván Guimerà — Alcalde de Villores

¿Quién y dónde lo encontró?

El hallazgo se produjo, ayer miércoles por la tarde, de forma casual durante unas obras realizadas por un vecino de la localidad. Según explica el alcalde de Villores, Iván Guimerà, «el hallazgo trascendió porque un vecino que está haciendo unas obras encontró los primeros cinco proyectiles y nos lo comunicó». Tras recibir el aviso, el Ayuntamiento puso los hechos en conocimiento de la Guardia Civil, que asumió inmediatamente la coordinación de la actuación.

Galería: Arsenal de artillería de la Guerra Civil hallado en un pueblo de Castellón / Mediterráneo

Estado de los proyectiles

Los agentes comprobaron que los proyectiles estaban completos, por lo que podían llegar a detonar en caso de una manipulación inadecuada. «Al principio hubo preocupación cuando comprobaron que estaban completos y en su interior hay pólvora», señala el primer edil.

Como medida preventiva, el consistorio procedió a vallar y acotar la zona para impedir el acceso de personas hasta la llegada del Instituto Armado. Posteriormente, la Guardia Civil aseguró el perímetro y garantizó que el entorno fuera seguro mientras se organizaba la intervención de los especialistas.

"Vamos a excavar la zona por si hay más proyectiles enterrados cerca, no descartamos que pueden haber más" Fuentes del Instituto Armado

Encargados de la extracción

La unidad TEDAX de Valencia se ha desplazado, hoy jueves, hasta Villores para llevar a cabo la extracción de los proyectiles y su posterior detonación controlada en una zona habilitada por la Guardia Civil para este tipo de operaciones. En total se han localizado, hasta el momento, 25 proyectiles de artillería de 75 milímetros enterrados. La operación, no obstante, podría no haber concluido. Desde la Guardia Civil explican que continuarán inspeccionando el terreno para descartar la presencia de más munición. «Vamos a excavar la zona por si hay más proyectiles enterrados cerca, no descartamos que pueden haber más», indicaron fuentes del Instituto Armado.

Estado de la investigación

La investigación continúa abierta para determinar el origen del arsenal, aunque todo apunta a que son de la Guerra Civil, y confirmar si existen más artefactos ocultos en las inmediaciones del lugar donde se produjo el hallazgo.