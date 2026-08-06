El Ermitorio del Santísimo Salvador ha acogido hoy la solemne misa mayor con motivo del día grande del patrón de Onda, poniendo el broche a una programación que durante dos jornadas ha combinado celebraciones religiosas, cultura popular y actividades para todos los públicos. Vecinos y visitantes han vuelto a participar en una de las festividades más arraigadas del municipio, reafirmando el vínculo de la ciudad con una tradición que forma parte de su identidad.

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha encabezado la representación institucional y ha destacado: "El Santísimo Salvador es una de las celebraciones más especiales para los ondenses, un día para reencontrarnos y sentirnos orgullosos de nuestras raíces”. "Seguiremos trabajando para conservar nuestro patrimonio y mantener vivas las tradiciones que nos identifican como pueblo, porque son un legado que debemos cuidar y transmitir a las futuras generaciones", ha añadido.

Onda honra al Santísimo Salvador con la solemne Misa mayor en el Ermitorio / Mediterráneo

El altar mayor recupera todo su esplendor

La principal novedad de la festividad de este año ha sido la recuperación integral del altar mayor del Ermitorio, que luce ya completamente restaurado tras la reciente intervención sobre el sagrario. Esta actuación culmina el proceso de restauración impulsado por el Ayuntamiento durante los últimos años, después de la recuperación del retablo mayor y de la imagen del Santísimo Salvador, permitiendo contemplar de nuevo el conjunto artístico en todo su esplendor.

La restauración del sagrario ha permitido devolver a la pieza su estabilidad y apariencia original mediante una intervención especializada basada en criterios de conservación y respeto por los materiales históricos, reforzando así el compromiso municipal con la protección del patrimonio artístico y religioso de Onda.

Tradición, convivencia y participación

A lo largo de la jornada, el entorno del Ermitorio ha vuelto a convertirse en un punto de encuentro para ondenses y visitantes. La tradicional Fireta Comercial, las actividades infantiles y el servicio especial y gratuito de autobús habilitado por el Ayuntamiento han contribuido a facilitar la participación y a completar una programación pensada para todos los públicos.

Onda honra al Santísimo Salvador con la solemne Misa mayor en el Ermitorio / Mediterráneo

Asimismo, los fieles que por espacio no han podido acceder al interior del templo durante las celebraciones religiosas, han seguido en directo las misas desde el exterior gracias a la instalación de una pantalla.

La celebración ha transcurrido con normalidad gracias al dispositivo coordinado por el Ayuntamiento y a la colaboración de todos los colectivos implicados en el desarrollo de la festividad, consolidando un año más el Santísimo Salvador como una de las celebraciones más representativas del calendario festivo y religioso de Onda.