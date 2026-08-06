Una plataforma inteligente controlará el caudal, la presión y la calidad del agua en Torreblanca

El Ayuntamiento de Torreblanca refuerza la gestión del ciclo integral del agua con un nuevo sistema digital que ya está operativo en las redes de abastecimiento y saneamiento del municipio y del núcleo de Torrenostra. Esta transformación permite conocer con mayor precisión el funcionamiento de las infraestructuras, anticiparse a posibles incidencias y mejorar el control de la calidad del agua.

El proyecto de digitalización, que se desarrolla en colaboración con Facsa, empresa concesionaria del servicio municipal, supone una inversión de 287.503 euros, financiada mediante fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia gestionados por la Generalitat.

La red municipal dispone ahora de información actualizada en tiempo real sobre aspectos esenciales para el funcionamiento diario del servicio, como el volumen de agua que circula, la presión con la que llega a los distintos puntos del municipio o determinados parámetros relacionados con su calidad. Gracias a estos datos, los equipos técnicos pueden detectar comportamientos anómalos, tomar decisiones con mayor rapidez y actuar antes de que una incidencia llegue a afectar a la ciudadanía.

La alcaldesa de Torreblanca, Tania Agut; y la concejala de Urbanismo, Rosana Villanueva, junto a representantes de Facsa. / Mediterráneo

"Digitalizar el ciclo del agua no significa únicamente incorporar tecnología, sino utilizar mejor la información para prestar un servicio más seguro, eficiente y cercano a la ciudadanía", señala la alcaldesa, Tania Agut. "Poder conocer en cada momento cómo se comporta la red nos ayudará a anticiparnos a posibles incidencias, reducir las pérdidas de agua y tomar decisiones con mayor rapidez y precisión", añade.

El nuevo sistema cuenta con 16 puntos para controlar el caudal y otros 16 destinados al seguimiento de la presión en diferentes sectores del municipio. Esta información permite conocer mejor el comportamiento de la red, localizar con mayor agilidad posibles pérdidas y optimizar su funcionamiento.

Puntos de seguimiento

La digitalización refuerza también el control de la calidad del agua potable mediante tres nuevos puntos de seguimiento continuo. A ellos se suman otros tres equipos instalados en la red de saneamiento, que permiten mejorar la vigilancia de las aguas residuales y disponer de más información ante posibles episodios de vertido.

Todos los datos se integran en una plataforma centralizada que ofrece una visión conjunta y actualizada de las redes de Torreblanca y Torrenostra. El Ayuntamiento avanza así hacia un modelo de gestión más preventivo, basado en el conocimiento continuo de las infraestructuras y en la identificación temprana de cualquier señal de alerta.

Para la ciudadanía, esta transformación se traduce en una red más controlada y fiable, una respuesta más rápida ante las averías, una mayor estabilidad del suministro y un mejor aprovechamiento del agua. También facilita las tareas de mantenimiento y contribuye a reducir las interrupciones del servicio.

"Nuestro propósito es cuidar cada gota de agua y garantizar que Torreblanca y Torrenostra dispongan de unas infraestructuras preparadas para responder a sus necesidades presentes y futuras", explica Agut.

"Esta actuación nos permite avanzar hacia una gestión más responsable de un recurso tan esencial como el agua y mejorar un servicio imprescindible para la vida cotidiana de todos los hogares", concluye.

El proyecto de digitalización se desarrolla junto a Facsa, empresa concesionaria del servicio municipal de agua potable y alcantarillado. La actuación supone una inversión de 287.503,23 euros, financiada mediante fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia gestionados por la Generalitat Valenciana.