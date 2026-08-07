Burriana coordina con los centros educativos la inversión de 101.500 euros para climatizar colegios e institutos

Coordinar con los equipos directivos de los centros educativos de Burriana la distribución de la ayuda concedida por la Generalitat a la ciudad para climatizar los colegios e institutos. Este ha sido uno de los objetivos de la reunión mantenida por el concejal de Educación, Alejandro Clausell, con las direcciones de los centros públicos del municipio a quienes se les ha explicado el alcance y la tramitación de las subvenciones económicas concedidas por la Administración autonómica. El fin del encuentro también ha sido garantizar que estas dotaciones se ejecuten con agilidad y permitan mejorar el confort térmico de las aulas ante las olas de calor.

Durante la sesión de trabajo, el equipo de gobierno ha trasladado formalmente a los responsables de los 10 centros educativos beneficiarios el respaldo del Ayuntamiento mediante asesoramiento técnico y presupuestario permanente. Este acompañamiento permitirá adecuar cada presupuesto a las necesidades concretas de cada centro y resolver las dudas que puedan surgir durante la gestión de la nueva línea de subvenciones.

En total, Burriana ha recibido 101.500 euros procedentes de la Administración autonómica, que se destinarán directamente a la adecuación y climatización de las infraestructuras educativas. La ayuda beneficia a institutos, colegios de Infantil y Primaria, el centro de Educación Especial y la escuela de personas adultas, con asignaciones individuales de entre 5.000 y 25.000 euros.

Con este impulso económico, los equipos directivos podrán instalar o renovar sistemas de aire acondicionado, ventilación y aislamiento térmico, con el objetivo de mejorar las condiciones de habitabilidad para el alumnado y el personal docente.

Distribución de las ayudas CEE Pla d’Hortolans: 5.000 euros

CEIP Cardenal Tarancón: 6.000 euros

CEIP Roca Alcaide: 5.500 euros

CEIP José Iturbi: 9.500 euros

CEIP Novenes de Calatrava: 9.000 euros

CEIP Padre Vilallonga: 5.000 euros

CEIP Peñagolosa: 10.000 euros

CEPA Historiador Viciana: 5.000 euros

IES Jaume I: 21.500 euros

IES Llombai: 25.000 euros

La actuación se enmarca en una línea autonómica de urgencia que ha movilizado 2.237.000 euros para 239 centros de la provincia de Castellón, como complemento al plan EduClima, dotado con 140 millones de euros.

Otros proyectos educativos

Estas ayudas se suman a otros proyectos educativos en marcha en Burriana, como la construcción del nuevo IES Jaume I, con un presupuesto superior a los 22 millones de euros, y la reforma integral del CEE Pla d’Hortolans, con más de 2,1 millones de inversión destinados a mejorar la accesibilidad, modernizar las instalaciones y avanzar en eficiencia energética.

El concejal de Educación, Alejandro Clausell, ha destacado que «este encuentro con los directores de los centros nos ha permitido poner a su entera disposición los recursos técnicos del Ayuntamiento para que las ayudas se tramiten sin contratiempos y el dinero llegue de forma efectiva a las aulas».

Clausell ha añadido que «esta dotación de 101.500 euros representa un balón de oxígeno para combatir las altas temperaturas en las aulas, dando respuesta a un problema que se venía arrastrando desde hace años».

El edil también ha puesto en valor la «predisposición y la gran labor de las direcciones de los centros educativos» y ha recordado otras medidas autonómicas como las ayudas de EduClima y la gratuidad de 0 a 3 años, de la que, según ha señalado, se benefician alrededor de 400 familias en Burriana.