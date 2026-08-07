Burriana destinará 100.000 euros al vaciado, traslado y conservación del material para el futuro Museu de la Taronja

El pleno del Ayuntamiento de Burriana ha aprobado por unanimidad una modificación de crédito de 100.000 euros para avanzar en la recuperación del Museu de la Taronja, cuyos fondos permanecen en el antiguo inmueble cerrado propiedad de la Fundació Caixa Castelló. El acuerdo permitirá acometer actuaciones urgentes de conservación, ordenar y trasladar las piezas y preparar su futura instalación en un espacio municipal.

La medida ha concitado el respaldo de todos los grupos de la corporación durante la sesión ordinaria de agosto y supone un nuevo paso para reabrir un museo estrechamente ligado a la historia agrícola, económica y social de Burriana.

Imagen del pleno ordinario correspondiente al mes de agosto, celebrado por la corporación municipal de Burriana. / Mediterráneo

La cuantía aprobada responde a la valoración realizada por los técnicos municipales y se destinará al tratamiento del archivo, la conservación y restauración de las piezas, el traslado de los fondos y la adquisición de nuevo equipamiento museístico.

Entre los trabajos previstos figura la contratación de asistencia especializada para realizar el control, inventario, embalaje y movimiento de las colecciones conservadas en la antigua sede. La intervención incluirá también el vaciado del inmueble y la adaptación de unas dependencias municipales en las que custodiar provisionalmente el material.

Las piezas serán sometidas a tratamientos contra la humedad y los parásitos, mientras que los trajes que formaban parte de la exposición serán documentados, embalados y restaurados. El plan contempla igualmente la actualización de la imagen corporativa del museo y la compra de mobiliario y elementos expositivos para su nueva ubicación.

El alcalde, Jorge Monferrer, ha agradecido el respaldo de los grupos políticos a unas inversiones que, según ha señalado, permiten dar salida a proyectos pendientes. «Hoy avanzamos para recuperar, proteger y ensalzar nuestras señas de identidad, asociadas a un Museo de la Taronja que nunca debió cerrar sus puertas», ha manifestado.

Casi un millón para transformar el Camí Fondo

La sesión también ha aprobado una modificación de crédito de 981.169,75 euros para acometer la transformación integral del Camí Fondo, en el tramo comprendido entre la avenida Unión Europea y la avenida Cañada Blanch.

El proyecto incluye el soterramiento de las acequias, el ensanchamiento del vial y la creación de un doble carril ciclopeatonal. Además, se instalará iluminación a lo largo de todo el trazado para mejorar la seguridad de conductores, ciclistas y peatones.

La intervención permitirá modernizar uno de los accesos más antiguos a la zona marítima, donde actualmente peatones y bicicletas comparten un único carril sin alumbrado. La actuación se sumará a otros proyectos del litoral, como la remodelación de la avenida Cañada Blanch, el nuevo consultorio del Puerto y la futura plaza gastronómica del antiguo Varadero.

Reforma del polideportivo Sant Blai

El pleno ha dado luz verde igualmente a 212.035,74 euros para avanzar en la reforma integral del Polideportivo Municipal Sant Blai. De esta cantidad, 82.035,74 euros, procedentes del Plan Impulsa de la Diputación, se destinarán a mejorar la accesibilidad y eliminar barreras arquitectónicas. Los otros 130.000 euros servirán para resolver las humedades y los problemas de estanqueidad.

La reforma completa cuenta con un presupuesto próximo al millón de euros y contempla la renovación de la fachada, los accesos, las gradas, los vestuarios y los servicios. Las instalaciones, construidas en los años ochenta, reciben a más de 1.000 usuarios semanales de disciplinas como baloncesto, gimnasia rítmica y pilota valenciana, además de las actividades del CEAM.

Aparcamiento seguro para bicicletas y patinetes

En materia de movilidad sostenible, la corporación ha aprobado una modificación de crédito de 49.379,50 euros para mantener la aportación municipal necesaria en futuras subvenciones.

La partida permitirá tramitar, junto al IVACE y los fondos FEDER, el proyecto para instalar en la estación ferroviaria 40 plazas inteligentes y seguras para bicicletas y patinetes, dotadas de puntos de recarga eléctrica. La actuación cuenta con un presupuesto de 80.950 euros y su puesta en servicio está prevista para enero de 2027.

El pleno ha ratificado también el convenio entre los ayuntamientos de Burriana y Almassora para mantener el servicio conjunto de autobús universitario hasta la Universitat Jaume I durante el próximo curso.

Reconocimiento a cinco policías locales

La corporación ha aprobado por unanimidad conceder una felicitación pública individual a cinco agentes de la Policía Local: Jorge Alexander Clavijo Ruiz, José Antonio Bernal Lizama, Antonio Jesús Zamora García, Alexander García Valero y Pau Salinas Prieto.

La distinción reconoce su actuación coordinada del pasado 12 de junio de 2026. Durante la sesión se ha autorizado también la compatibilidad de personal municipal para ejercer tareas docentes en la Universitat Jaume I.

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Monferrer ha destacado que las inversiones aprobadas permitirán recuperar el Museo de la Taronja, modernizar el Sant Blai y mejorar la conexión con el litoral mediante la transformación del Camí Fondo.