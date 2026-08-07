Listo el dispositivo especial de seguridad para dar respuesta al encierro de cerriles de Espartaco en les Penyes en Festes de la Vall

Casi una semana más tarde de lo previsto, la Vall d'Uixó se prepara para recibir el que esperan que sea el evento taurino más multitudinario de los que conforman la programación de les Penyes en Festes, el encierro de cerriles con seis toros de la ganadería de Espartaco.

Una cita para la que van a movilizarse efectivos policiales, sanitarios y de voluntarios, con la previsión de que se registre un aumento considerable de corredores y público, a fin de garantizar de que no se producen incidentes y, en su caso, que la respuesta sea lo más rápida y eficiente posible, según destacan desde el Ayuntamiento.

Precisamente, desde el consistorio indican que a lo largo de todo el sábado estarán operativos cuarenta agentes de la Policía Local, diecisiete de los cuales se encargarán de la seguridad en los momentos previos y durante el transcurso del encierro, «el mismo dispositivo que activamos el año pasado», detalla el concejal de Fiestas, Ximo Zorrilla, a los que se sumará el refuerzo de varias patrullas de la Guardia Civil «y una docena de voluntarios de Protección Civil».

Desde el punto de vista sanitario, el despliegue también es extraordinario. A lo largo del recorrido, que discurre desde la calle Sant Josep, donde se encuentran los toriles, hasta la plaza del Mercado, habrá cinco ambulancias clase uno SVA, una enfermería móvil, cinco equipos sanitarios compuestos por médico y enfermero, y en cada ambulancia, se contará con dos técnicos de emergencias, uno de ellos en coordinación.

Equipo sanitario que en el 2025 participó en el dispositivo especial del encierro de les Penyes en Festes. / MÒNICA MIRA

El cirujano Enrique Diago, detalla que el dispositivo estará activado desde las siete de la mañana, una hora antes de la salida de los toros, «realizándose tareas de coordinación desde la enfermería móvil». Se ha establecido un protocolo de evacuación de los heridos, que se ha puesto a disposición de la organización, que no solo indica cómo y por dónde debe llevarse a los posibles corneados o lesionados hasta los puntos de asistencia, también establece cuáles serán las vías de salida de las ambulancias en el caso de ser necesario el traslado al hospital.

40 pastores y voluntarios

Y completarán este entramado de seguridad las personas que permanecerán en el interior del recinto. Desde la junta directiva de les Penyes concretan que «tenemos unos veinte pastores repartidos por todo el recorrido», a los que se suman otra veintena de voluntarios taurinos que se encargarán, entre otras funciones, de las distintas puertas instalados en puntos estratégicos y que se deben cerrar al paso de los toros, para asegurarse de que ningún animal puede darse la vuelta y volver hacia atrás.

La alcaldesa, Tania Baños, incide en que este esfuerzo colectivo, con la presencia de profesionales y voluntarios, «responde al compromiso de esta ciudad por la seguridad de los actos taurinos». Defiende que la organización de un evento de estas características «supone un gran reclamo, atrae a una gran cantidad de aficionados y de público y requiere de una respuesta a la altura».

Porque, según destaca, «nuestro deseo es que no se produzca ningún incidente, pero debemos estar preparados para dar la respuesta más adecuada en el caso de que pase algo». Y ha incidido, una vez más, en que la Vall es referente autonómico en la organización de bous al carrer, «pero también debe serlo a la hora de comprometernos con ofrecer las mayores garantías de seguridad posibles».

El encierro de este año es especial, porque ha sido patrocinado por una empresa local, Lopsacons, en su veinte aniversario. Su gerente, Fran López Martínez, explicó en su día que con la organización de este evento, pretenden «devolver un poco lo que la Vall nos ha dado».

Detalló, a su vez, que a la hora de escoger el hierro, confiaron en la experiencia de Luis Alcón, un ganadero local, «para que la gente que tenga afición pueda acercarse y verlos crecer y engordar aquí, al lado de casa». Indicó que «se dio la casualidad de que tenía disponibles seis toros y un sobrero de Espartaco», y como las oportunidades no hay que dejarlas pasar, cerraron el acuerdo.