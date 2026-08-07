Eulogio Mateo se coloca segundo en el concurso de les Penyes de la Vall en el día especial de Los Cosacos por su 45 aniversario

Las últimas jornadas del Concurso de Ganaderías de les Penyes en Festes no están ofreciendo grandes espectáculos, pero han empezado a posicionar a los hierros participantes que, a excepción de Fernando Machancoses, están coincidiendo en lo ajustado de sus puntuaciones, por una intervención discreta de la mayoría de las reses exhibidas, al menos a ojos del jurado, que al final es lo que cuenta.

El navarro Eulogio Mateo, de quien era el turno este jueves, no se ha distinguido en ese sentido de las dos ganaderías que le han precedido, aunque en la suma total de valoraciones, ha logrado adelantarse y colocarse en segunda posición en la clasificación provisional.

En buena medida, debe agradecérselo a Milana, su mejor vaca este año en la Vall, con 20,5 puntos; y a Jardinera y Fogonera, que con 15 y 15,5 puntos respectivamente, le han permitido conseguir esos puntos de más (115,5 en total), que le hacían falta para superar a Els Coves, que cerró su tarde el miércoles con 112,5.

Puntuación concedida a Eulogio Mateo por su participación en el Concurso de Ganaderías de les Penyes. / MEDITERRÁNEO

Pero el centro de atención de la jornada que marca la recta final de les Penyes, lo ha acaparado una peña, Los Cosacos, que este año celebra su 45 aniversario, y ha querido hacerlo por todo lo alto, con una programación propia y otra compartida, que se ha desarrollado en el ámbito taurino.

Suya ha sido la iniciativa de organizar la primera trashumancia infantil, que ha ofrecido el contexto perfecto para recuperar el Xupinasso para los peñistas más jóvenes que tuvo que suspenderse como consecuencia del incendio forestal iniciado en la Vall d'Uixó justo una semana antes del inicio de les Penyes.

La peña Los Cosacos ha patrocinado buena parte de los actos taurinos organizados este jueves en la programación de les Penyes en Festes. / MÒNICA MIRA

No se han limitado a plantear esta propuesta. Después del encierro y la habitual prueba de vacas de los matinales, Los Cosacos han patrocinado la exhibición de un toro de corro de Hermanos Colomer y un cerril de Conde de Mayalde, cuya salida han acompañado de un vistoso espectáculo pirotécnico, que ha sido posible al reducirse las alertas por riesgo de incendio.

El concejal de Fiestas, Ximo Zorrilla, indica que a pesar de que la prohibición de la pirotecnia se limita a distancias inferiores a 500 metros de zonas forestales, el Ayuntamiento decidió prohibir el disparo de cohetes en la ciudad siempre que la Generalitat establezca una riesgo elevado de incendio en la zona. Este jueves no ha sido el caso.