L’Alcora presenta la 70ª edición del libro de las Fiestas del Cristo

El Ayuntamiento de l’Alcora ha presentado la 70ª edición del libro de las Fiestas del Cristo, una de las publicaciones más esperadas por los vecinos y un documento que, año tras año, recoge la historia, la cultura, las tradiciones y la vida social del municipio.

El volumen fue el gran protagonista de un acto conducido por la concejala de Fiestas, Vanessa Periz, y en el que también participaron el alcalde, Samuel Falomir; el cronista oficial de la villa y coordinador de la publicación, José Manuel Puchol; y el periodista, fotógrafo y colaborador habitual Javier Nomdedeu Pipi.

Por primera vez, el Ayuntamiento reunió en una misma convocatoria la presentación del libro de fiestas, el cartel taurino, la entrega de los premios del concurso del cartel oficial y la proyección de distintos contenidos audiovisuales. El objetivo era dar mayor visibilidad al trabajo previo que hace posible la celebración de las fiestas.

El alcalde de l'Alcora, Samuel Falomir, presidió ayer la presentación del libro de las Fiestas del Cristo de este 2026. / Javier Nomdedeu

La publicación alcanza este año las 176 páginas y ha sido impresa por CMYKPRINT. La portada reproduce el cartel ganador de las Fiestas del Cristo 2026, titulado Tradició plena de color, obra de Laura Nebot Chiva.

Periz destacó que el libro «es mucho más que un programa de actos», ya que reúne artículos, investigaciones, entrevistas, fotografías, recuerdos y numerosas colaboraciones que permiten conocer mejor el pasado y el presente de l’Alcora.

«Es una publicación que muchas familias conservan año tras año y que, con el paso del tiempo, se convierte en un valioso testimonio de la vida de nuestro pueblo», señaló la concejala, quien agradeció la implicación de todas las personas que aportan conocimientos, vivencias, documentos, imágenes e historias.

Veintidós ediciones bajo la coordinación de José Manuel Puchol

Durante el acto se reconoció especialmente la labor de José Manuel Puchol, quien suma ya 22 ediciones al frente de la coordinación del libro de fiestas.

El cronista oficial desarrolla esta tarea de forma altruista y se encarga de coordinar las colaboraciones, recopilar y ordenar los contenidos y dar coherencia al conjunto de una publicación muy apreciada por los alcorinos. Periz agradeció públicamente «su rigor y constancia».

Esta labor se suma a una extensa trayectoria dedicada a investigar, documentar y divulgar la historia y las tradiciones de l’Alcora. Un trabajo que este año ha recibido un nuevo reconocimiento con la investidura de Puchol como académico de número de la Academia Valenciana de Cronistas Oficiales.

Durante su intervención, el coordinador repasó el proceso de elaboración del volumen, sus principales contenidos y algunas de las anécdotas surgidas durante los meses de preparación. Puchol definió el libro, de carácter coleccionable, como «una amplia, rica y culta enciclopedia local».

Reina, Corte de Honor y memoria festiva

La publicación incorpora la programación oficial y un amplio apartado fotográfico dedicado a la reina de las Fiestas del Cristo 2026, Balma Aparici Lozoya, y a su Corte de Honor, además de numerosos trabajos literarios, históricos, poéticos, costumbristas y de opinión.

También recoge el pregón, la intervención de la mantenedora, la Mancerina Poética, l’Albà interpretada durante la pasada Nochebuena, el apartado dedicado al concurso de carteles —que ha contado con 26 participantes— y la sección Nostra Ceràmica.

A estos contenidos se suman las aportaciones de los colegios de Educación Primaria, las Bolilleras, las asociaciones de mayores, la Agrupació Musical l’Alcalatén, la parroquia, los clubes deportivos y numerosos autores, asociaciones y entidades locales.

Entre las novedades destacadas de esta edición figuran la recuperación de la exposición de la Ilustre Cerámica y el regreso de los Autos Locos a la programación festiva.

Con la proclamación de Balma Aparici, l’Alcora alcanza la cifra de 66 reinas y 450 damas que han representado al municipio a lo largo de su historia festiva. Puchol recordó también que en 2027 se cumplirán 30 años desde que CMYKPRINT imprime el libro.

Entrevistas, humor y memoria gráfica

Javier Nomdedeu explicó su participación habitual en la publicación, especialmente mediante las entrevistas a las protagonistas de las fiestas y su tradicional sección de humor, que aporta el contrapunto más desenfadado al volumen.

Vanessa Periz puso en valor la trayectoria de Pipi, dedicada durante años a contar la actualidad de l’Alcora y a inmortalizar, cámara en mano, celebraciones, tradiciones, actividades culturales y deportivas y acontecimientos de todo tipo.

«Con su dedicación y su trabajo constante ha contribuido durante muchos años a dar visibilidad a nuestro pueblo y a hacer llegar más lejos todo lo que sucede aquí», destacó la concejala.

Su vinculación con el municipio ha sido reconocida incluso con su propio cabut, una de las distinciones más singulares y entrañables de l’Alcora.

Un cartel taurino con 18 reses cerriles

La programación taurina también tuvo un espacio destacado durante la presentación. Nomdedeu dio a conocer un cartel compuesto por 18 toros cerriles y avanzó algunos de los actos previstos.

Entre ellos sobresale el encierro de seis toros cerriles de la ganadería Domínguez Camacho, una de las citas que más expectación genera cada año. El público pudo conocer los ejemplares a través de un vídeo elaborado por Pedro Medina.

Premios del concurso de carteles

El alcalde, Samuel Falomir, fue el encargado de entregar los premios del concurso del cartel de las Fiestas del Cristo 2026. El accésit a la mejor propuesta presentada por una artista local, dotado con 200 euros y una pieza de cerámica alcorina, recayó en Sarah Albalate Bou por la obra L’ofrena d’un poble.

Por su parte, Laura Nebot Chiva recibió el primer premio, dotado con 1.000 euros y una pieza de cerámica alcorina, por Tradició plena de color, que se convierte en la imagen oficial de las celebraciones y en la portada del libro.

Falomir cerró institucionalmente el acto poniendo en valor el esfuerzo colectivo que existe detrás de la publicación y de una programación integrada por más de 150 actos durante 17 días.

El alcalde agradeció la implicación de José Manuel Puchol, Javier Nomdedeu, los colaboradores, las comisiones de fiestas y de toros, las peñas, las asociaciones, los clubs deportivos, los establecimientos hosteleros, las entidades patrocinadoras y el personal municipal.

La presentación concluyó con la proyección del vídeo oficial de las Fiestas del Cristo 2026, realizado por La Fabriqueta Films, con el que l’Alcora abrió simbólicamente la cuenta atrás para sus celebraciones.