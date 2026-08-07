Nules revive un año más la 'nit dels farolets'

Nules ha albergado en sus playas la tradicional Nit dels Farolets, un acto enmarcado en la programación de las Fiestas de Sant Roc, y que este año ha celebrado la doceava edición de la recuperación de esta fiesta.

Niños realizando su 'farolet' para la 'nit dels farolets' / Mediterráneo

Así, el jueves por la tarde se han desarrollado diferentes actos con los que se quiere mantener viva esta tradición de decorar las sandías que se ha transmitido de generación en generación. En este sentido, se ha realizado el Taller de Farolets en el parque l’Estany, este taller está dirigido a familias donde cada participante ha decorado su sandía, cabe destacar que ha sido un taller inclusivo para que todos los niños y niñas y sus familias pudieran participar. En esta edición, como novedad, se ha incorporado el Taller ball de cabudes i cabuts con el que se quiere dar visibilidad als cabuts y cabudes de Nules.

Por la noche, ha tenido lugar el pasacalle que ha contado con la participación de Dimonis del Poll, de los Dolçainers i Tabaleters de Nules, y con los cabezudos y el gigante de Nules, y la Associació de Cabuts i Gegants de la Vilavella.

Dimonis del Poll, Dolçainers i Tabaleters de Nules, cabezudos y el gigante de Nules, y la Associació de Cabuts i Gegants de la Vilavella, en el pasacalle / Mediterráneo

Desde la Concejalía de Tradiciones, Ramón Martínez, ha señalado que “esta fiesta está más viva que nunca, desde el ayuntamiento damos todo nuestro apoyo a las asociaciones y entidades colaboradoras para dar a conocer, cada año, esta fiesta que se recuperó hace ya 12 años por la Associació Cultural la Corretjola, y que ya está consolidada en nuestra playa. La idea es que se conozcan sus orígenes, y que tanto los más pequeños como sus familias puedan disfrutar en la playa de un día diferente”.

En otro orden de cosas, la playa de Nules ha albergado también en estos días la quinta edición de Casetes Obertes, que este año se ha centrado en los valores culturales y naturales del territorio con visitas guiadas y exposiciones con las que se pretende poner en valor les casetes como núcleo histórico tradicional y como Bien de Relevancia Local, y la quinta Festa de la Tomata, con recetas tradicionales elaboradas con variedades locales de tomate. Una programación que promueve la Associació Platges de Nules.

"Esta iniciativa es importante para conocer lo que somos y para reencontrarnos con las tradiciones del pueblo de Nules" Ramón Martínez — Concejal de Tradiciones

Al respecto, el concejal Ramón Martínez, ha querido destacar la importancia de esta iniciativa para “conocer lo que somos y para reencontrarnos con las tradiciones del pueblo de Nules”.