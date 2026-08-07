Onda abre un viaje a la Edad Media con un gran desfile y un fin de semana repleto de historia

El Ayuntamiento de Onda ha inaugurado esta tarde una nueva edición de Onda Medieval, una de las citas culturales y turísticas más esperadas del verano. Durante todo el fin de semana, el casco histórico y el Castillo de las 300 Torres vuelven a convertirse en el escenario de una completa programación que combina recreaciones históricas, espectáculos, música, actividades familiares y ambientación medieval para ofrecer una experiencia inmersiva a vecinos y visitantes.

La jornada inaugural ha arrancado en el campamento del Castillo con una charla divulgativa sobre la vestimenta de un caballero. A continuación, el gran desfile medieval ha recorrido las calles del mercado hasta la Plaza del Almudín, donde ha tenido lugar el acto oficial de inauguración con la lectura de pergaminos históricos y una exhibición de combate medieval.

La concejala de Comercio y Turismo de Onda, María Baila, ha destacado: «Onda Medieval es una propuesta que permite poner en valor nuestro patrimonio de una forma cercana y participativa, convirtiendo el casco histórico en un espacio vivo donde cultura, historia y ocio se unen para crear una experiencia única». Asimismo, ha señalado que esta cita «contribuye a dinamizar la actividad turística y comercial del municipio, consolidando a Onda como un destino de referencia durante el verano».

Un estreno lleno de ambiente medieval

Tras el acto inaugural, la programación ha continuado con el regreso de la comitiva real al castillo, actuaciones musicales, representaciones de teatro de marionetas, cuentos de juglares, exhibiciones de batucada y nuevos combates medievales que han llenado de ambiente las calles del centro histórico.

La jornada concluirá con uno de los momentos más esperados por el público: el tradicional desfile nocturno de antorchas por las calles del mercado y una charla sobre armas y torturas de la Edad Media en la Plaza del Almudín.

El fin de semana continúa con torneos y grandes espectáculos

Onda Medieval continuará este sábado con una intensa programación que incluye puestos comerciales por el centro histórico, demostraciones en las caballerizas, nuevas funciones de teatro de marionetas, desfiles presididos por el Heraldo, danzas orientales y combates medievales, entre otras propuestas.

El plato fuerte llegará a las 23.00 horas con el gran torneo medieval de justas a caballo, bailes y combates cuerpo a cuerpo en el interior del Castillo, seguido del desfile nocturno de antorchas y un espectáculo de fuego y combates en la Plaza del Almudín.

El domingo, la programación culminará con un segundo torneo medieval vespertino y un gran cierre con música en directo y combates.

Durante los tres días, el mercado medieval volverá a ser el hilo conductor de una experiencia que permitirá recorrer puestos de artesanía y alimentación, conocer el campamento medieval y las caballerizas, asistir a demostraciones divulgativas sobre la vida en la Edad Media y disfrutar de las numerosas representaciones de teatro de marionetas repartidas a lo largo de toda la programación.