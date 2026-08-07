Onda mueve ficha tras el gran incendio de la Vall y elabora un plan urgente para la Serra d'Espadà

El Ayuntamiento de Onda ha aprobado en el Pleno ordinario del mes de agosto una Declaración Institucional con motivo del incendio forestal de la Vall d'Uixó, el mayor episodio de emergencia vivido por el municipio en los últimos años. El acuerdo, respaldado por todos los grupos políticos de la corporación, expresa el apoyo a las personas afectadas, reconoce la labor de los servicios de emergencia y marca el camino para la recuperación del término municipal tras el incendio.

“Ahora toca mirar al futuro, trabajar unidos para recuperar nuestro entorno natural y seguir reforzando la prevención" Carmina Ballester — Alcaldesa de Onda

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha destacado: "Este acuerdo representa el compromiso de todo un municipio con quienes han sufrido las consecuencias del incendio y el agradecimiento a todas las personas que hicieron posible proteger Onda”. “Ahora toca mirar al futuro, trabajar unidos para recuperar nuestro entorno natural y seguir reforzando la prevención para estar mejor preparados ante cualquier emergencia", ha añadido.

La declaración institucional agradece el comportamiento responsable de la ciudadanía durante los días de confinamiento y evacuación, así como la solidaridad mostrada por vecinos, voluntarios, empresas y asociaciones que colaboraron para atender a las personas desplazadas y dar apoyo durante la emergencia. Asimismo, reconoce el trabajo realizado por los bomberos, Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, personal sanitario y el conjunto de administraciones implicadas en la extinción del incendio.

El texto también pone en valor la respuesta del Ayuntamiento durante la emergencia y las primeras actuaciones impulsadas tras el incendio, entre ellas el refuerzo extraordinario del servicio de limpieza y la puesta en marcha de una oficina municipal para facilitar la tramitación de ayudas dirigidas a vecinos, autónomos y empresas afectadas.

Recuperar la Serra d'Espadà y reforzar la prevención

Entre los acuerdos aprobados, el Pleno solicita a las distintas administraciones un plan extraordinario para la recuperación de las zonas afectadas de la Serra d'Espadà y reclama nuevas inversiones para mejorar la prevención de incendios forestales. Además, insta a reforzar las ayudas destinadas a los afectados y a impulsar una gestión forestal que contribuya a reducir el riesgo de nuevas emergencias.

Reconocimiento a la Policía Local de Onda

El Pleno también ha aprobado reconocer públicamente la labor de los agentes de la Policía Local Miguel Ángel Izquierdo, Juan Salomón, Yolanda Riego, Julián Santonja y Andreu Morejón de Girón, por su colaboración con la Guardia Civil en la Operación Bravas, una actuación que permitió desarticular un grupo dedicado al tráfico de drogas en el municipio. Los cinco agentes recibirán la Felicitación Pública del Ayuntamiento y se iniciará el procedimiento para proponerles la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Azul de la Generalitat Valenciana.

Municipio más transparente

El concejal de Innovación y Transparencia, Vicent Bou, ha trasladado al Pleno la revalidación del Sello Infoparticipa, un reconocimiento que vuelve a situar a Onda entre los ayuntamientos más transparentes de la Comunitat Valenciana. El Ayuntamiento ha alcanzado, por sexto año consecutivo, el 100 % de los indicadores evaluados, consolidando la transparencia como uno de los pilares de la gestión municipal.

Por último, el Pleno ha aprobado que las dos fiestas locales de Onda para el año 2027 se celebren los días 6 de agosto, con motivo de la Festividad del Salvador, y el 25 de octubre, coincidiendo con el lunes de la semana festiva de Fira d’Onda.