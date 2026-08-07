Primer día solemne en Les Useres con la celebración en honor al Salvador

El 6 de agosto ha sido el día de celebración en honor al Salvador, un acto muy especial y de gran devoción que reúne a los vecinos de Les Useres en una misa solemne junto al coro de Les Useres.

Por un lado, se ha celebrado la apertura del Museo de los Peregrinos, un lugar con un encanto especial y con un significado puro para la fiesta del municipio.

El acto ha precedido de una comida en donde los vecinos de tercera edad han disfrutado de una estancia agradable y con un ambiente festivo en todos los sentidos. Además, han contado con la compañía del alcalde, Jaime Martínez, y varios miembros del equipo de gobierno, como los concejales Leonardo Gil, Esperanza Bernat, Alejandro Vidal y Yasmín Martí.

La jornada de la tarde ha inaugurado con la procesión patrocinada por Francisco Salvador. Un recorrido acompañado por la Unión Musical Santa Cecília de Les Useres, convirtiendo las calles del municipio en un río de gente emocionada y unida.

Como cierre de la tarde, el enfrentamiento de Pilota a mà entre Alex Alander y Pascual contra Moro y Jokin llenó de euforia el Frontón Municipal, siendo el evento deportivo por excelencia de las fiestas patronales.

Cayó la noche y dio comienzo al desfile de disfraces en la plaza Loreto. La charanga Vi, festa i-Bureo amenizó el ambiente durante todo el recorrido, animando a los asistentes a disfrutar de cada instante con sus bailes y risas. Seguidamente, la orquesta People puso el broche de oro a un día repleto de emociones y actos inolvidables.

Para el programa del viernes 7 de agosto, iniciará con la misa en honor al Santísimo Cristo de la Agonía por la mañana. La tarde abrirá con la procesión y ofrenda en la ermita del Cristo de la Agonía y finalmente cerrará el acto con el Ball Plaça con el Grup de Danses l’Ullal. En cuanto a la noche, el bou embolat retomará presencia y la actuación de Puro Relajo será la encargada de poner el toque musical al fin de la jornada junto al Festival Remember con DJ Josvi, DJ Jaime Martínez y DJ Thomas.