Solidaridad entre pueblos
El reconocimiento que Alfondeguilla tendrá con Moncofa por su acogida durante el incendio de la Sierra de Espadán
El Ayuntamiento de Alfondeguilla muestra su gratitud a la localidad vecina de Moncofa por su solidaridad durante el desalojo del incendio
Alfondeguilla dedicará una calle a la población de Moncofa en agradecimiento por su acogida durante la evacuación del incendio forestal que se declaró el pasado 25 de julio y que ha arrasado gran parte de la Sierra de Espadán.
"Moncofa encarna los valores de hospitalidad y concordia"
Así lo ha acordado el pleno municipal de Alfondeguilla en sesión extraordinaria este jueves, después de que todos los grupos hayan aprobado una declaración institucional para que la calle Herrero Tejedor pase a llamarse ‘Calle Moncofa’. Con esta medida, la corporación municipal reafirma el reconocimiento eterno hacia la localidad vecina por encarnar los valores de hospitalidad y concordia durante la emergencia.
El alcalde de Alfondeguilla, Salvador Ventura, ha explicado que este gesto es “el reconocimiento eterno de Alfondeguilla hacia la localidad vecina de Moncofa por encarnar los valores de hospitalidad y concordia durante la emergencia del grave incendio forestal que obligó a todos los vecinos de Alfondeguilla a dejar sus casas”.
A las 20:05 horas, el sábado 25 de julio, los vecinos de Alfondeguilla recibieron en sus teléfonos móviles la Alerta de Protección Civil que, con motivo del incendio forestal de la Vall d’Uixó, se ordenaba la evacuación. Inmediatamente, el Ayuntamiento de Alfondeguilla publicaba un bando para que la población abandonara el municipio de manera ordenada y que aquellos que no tuvieran lugar donde alojarse, debían desplazarse al Polifuncional de Moncofa.
“Durante seis días el Polifuncional de Moncofa se convirtió en nuestra segunda casa”
“Durante seis días el Polifuncional de Moncofa se convirtió en nuestra segunda casa”, ha explicado Ventura. “Allí encontramos, de la mano de su alcalde Wences Alós Valls, voluntarios, vecinos, Protección Civil, Policía Local y Cruz Roja el calor necesario para afrontar unos momentos duros de enorme incertidumbre”.
“Nos brindaron un refugio seguro, alimento, atención médica y, sobre todo, una empatía y un trato humano insuperables que jamás podremos agradecer lo suficiente. Moncofa nos demostró con hechos el verdadero significado de la solidaridad entre pueblos cuando más lo necesitábamos”, ha asegurado Ventura.
Agradecimiento a los equipos de emergencia y comportamiento ejemplar
El Ayuntamiento de Alfondeguilla ha mostrado un sincero y enérgico agradecimiento a los cuerpos de bomberos, brigadas forestales, servicios de emergencias, fuerzas y cuerpos de seguridad, personal sanitario y Protección Civil, cuya valentía y trabajo incansable han sido fundamentales para evitar daños personales mayores. El reconocimiento se ha extendido también a las administraciones públicas que aportaron medios humanos y técnicos con celeridad.
“Nos brindaron un refugio seguro, alimento, atención médica y, sobre todo, una empatía y un trato humano insuperables que jamás podremos agradecer lo suficiente. Moncofa nos demostró con hechos el verdadero significado de la solidaridad entre pueblos cuando más lo necesitábamos”
Asimismo, la declaración pone en valor el comportamiento ejemplar, la solidaridad y la entereza de la ciudadanía, destacando la colaboración y el respeto a las directrices de las autoridades durante los días que duró la evacuación como muestra de la fortaleza y unidad del pueblo.
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