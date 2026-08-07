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Vinaròs licita las obras del nuevo Auditorio-Teatro Municipal por más de 8,3 millones de euros

El proyecto, dividido en dos lotes, prevé la construcción del edificio en una parcela situada en la confluencia de la avenida de Jaime I con las avenidas del Cantábrico y Tarragona

Imagen virtual del futuro Auditorio-Teatro Municipal de Vinaròs.

Imagen virtual del futuro Auditorio-Teatro Municipal de Vinaròs. / Javier Flores

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Javier Flores

Vinaròs

El Ayuntamiento de Vinaròs ha sacado a licitación las obras de construcción del futuro Auditorio-Teatro Municipal, un proyecto valorado en 8.339.462 euros que permitirá dotar a la ciudad de un nuevo espacio cultural. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 4 de septiembre a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El proyecto, dividido en dos lotes, prevé la construcción del edificio en una parcela situada en la confluencia de la avenida de Jaime I con las avenidas del Cantábrico y Tarragona. El plazo de ejecución de las obras será de 18 meses y medio una vez se formalice la adjudicación.

La actuación contará con financiación de los Fondos Europeos EDIL, una ayuda concedida al Ayuntamiento para desarrollar esta infraestructura cultural.

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El vicealcalde, Juan Amat, ha señalado que la licitación supone un nuevo paso para hacer realidad una infraestructura largamente reclamada en la ciudad y ha destacado que el proyecto forma parte de las inversiones previstas para impulsar el desarrollo urbano y cultural de Vinaròs.

Nuevo referente urbano

Según el proyecto, el edificio ha sido concebido como un nuevo referente urbano, con un diseño orientado a favorecer su integración en el entorno y aprovechar la luz natural. Los espacios comunes y el vestíbulo estarán planteados para facilitar la conexión del equipamiento con la ciudad.

La sala principal dispondrá de diferentes configuraciones escénicas que permitirán acoger representaciones teatrales, conciertos, espectáculos de danza, congresos y otros eventos culturales. El aforo será variable, con capacidad para entre 538 y 788 espectadores, en función del tipo de montaje.

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El complejo incluirá además salas multifuncionales, espacios expositivos, dependencias para artistas y áreas técnicas.

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