Almassora abre la sala de estudio de la biblioteca municipal las tardes de agosto.

La biblioteca municipal de Almassora abrirá por primera vez durante las tardes del mes de agosto la sala de estudio ubicada en la planta baja de la renovada Casa de la Cultura, con el objetivo de facilitar a los estudiantes un espacio adecuado para preparar los exámenes o desarrollar sus jornadas de estudio. Esta iniciativa permitirá que los usuarios dispongan de un lugar tranquilo, climatizado y equipado para estudiar durante un mes en el que numerosos estudiantes afrontan convocatorias extraordinarias o aprovechan el periodo estival para avanzar en su formación.

Horario

Además, la sala de estudio se sitúa junto a uno de los tres refugios climáticos habilitados por el Ayuntamiento para hacer frente a las altas temperaturas. De este modo, las instalaciones permanecerán abiertas en horario de 15.30 a 21.00 horas, ofreciendo un entorno confortable y climatizado tanto para quienes necesiten estudiar como para quienes busquen resguardarse del calor.

El concejal de Educación, Vicente Blay Casino, explica que esta medida responde a una demanda de los propios estudiantes. "Queremos que ningún estudiante tenga que renunciar a un espacio adecuado para preparar sus exámenes durante el mes de agosto. Con la apertura de esta sala de estudio seguimos adaptando los servicios municipales a las necesidades reales de nuestros vecinos", señala el edil.

Con la apertura de esta sala de estudio seguimos adaptando los servicios municipales a las necesidades reales de nuestros vecinos" Vicente Blay Casino — Concejal de Educación

Casino destaca que la reciente renovación de la Casa de la Cultura ha permitido ampliar y mejorar las prestaciones que ofrece este edificio municipal. "Disponemos de unas instalaciones modernas, cómodas y accesibles, y creemos que es importante ponerlas al servicio de la ciudadanía también durante el verano", añade el edil.