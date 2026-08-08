Benicàssim adjudica por 300.000 € la red de pluviales para frenar las inundaciones junto al Palmerar

El Ayuntamiento de Benicàssim ha adjudicado por 300.540,95 euros las obras de la nueva red de pluviales que conectará la rotonda de Mohíno-Palmeral con la calle Ribalta, una actuación destinada a reducir las inundaciones que dificultan la circulación y el acceso al colegio Palmerar durante los episodios de lluvias intensas.

La empresa Pavasal Empresa Constructora será la encargada de ejecutar los trabajos, que tendrán un plazo de tres meses desde la firma del acta de comprobación del replanteo. La documentación publicada no concreta todavía la fecha de inicio de la obra.

La adjudicación queda unos 10.600 euros por debajo del presupuesto de licitación, fijado inicialmente en 311.119 euros. Al procedimiento concurrieron seis empresas, cuatro de ellas pymes, y ninguna oferta fue considerada anormalmente baja. Pavasal obtuvo la mayor puntuación, con 92,54 puntos, y amplió además la garantía de la actuación hasta los 48 meses, tres años más de lo exigido inicialmente.

Una red interrumpida desde hace más de 20 años

El origen del problema se remonta a la urbanización del sector Golf. Cuando se construyó la rotonda situada en la intersección de la avenida Mohíno, la calle Palmeral y el camino Palmeral, la conducción de pluviales quedó preparada bajo la calzada, pero sin continuidad hacia la red de evacuación.

Los tubos permanecen desde entonces sin una salida efectiva y actualmente están llenos de agua. El proyecto reconoce, además, que se desconoce con exactitud su recorrido y la cota a la que deberá conectarse la nueva canalización, ya que la infraestructura fue construida hace más de dos décadas.

Esta situación provoca que el agua quede atrapada en la rotonda cada vez que se registran precipitaciones importantes. La proximidad del colegio agrava las consecuencias, especialmente en las horas de entrada y salida del alumnado, cuando coinciden menores, familias, vehículos y peatones en uno de los accesos escolares más transitados.

Casi 400 metros de tubería y 20 nuevos imbornales

La solución contempla instalar una conducción de polietileno de alta densidad de 600 milímetros de diámetro y unos 387 metros de longitud. El trazado partirá de la rotonda, continuará por la avenida Mohíno y girará por la calle Ribalta hasta conectar con la red existente a la altura de la calle Pobla Tornesa.

El cálculo hidráulico de la nueva conducción establece un caudal máximo de desagüe de cerca de 277 litros por segundo. La actuación incorporará además 20 nuevos puntos de captación, 40 metros de rejillas y 12 pozos de registro para recoger con mayor rapidez el agua de la calzada y conectarla con la red existente de la calle Ribalta, dando continuidad al sistema de evacuación hacia la playa.

Antes de colocar la tubería será necesario vaciar e inspeccionar la instalación situada bajo la rotonda, localizar mediante georradar los servicios urbanos enterrados y determinar el punto exacto de conexión. Las obras incluirán también la reposición del firme, la señalización y los servicios afectados, así como de las aceras y bordillos que puedan sufrir daños durante los trabajos.

La intervención permitirá reducir los problemas de acumulación de agua en uno de los puntos más sensibles del municipio y completar una infraestructura que también quedará preparada para recibir, en el futuro, la red de pluviales prevista en el sector Golf.

Más actuaciones frente a las inundaciones

El proyecto se suma a las inversiones municipales ejecutadas o proyectadas para mejorar el drenaje urbano, entre ellas la red de pluviales de la calle Vicent Fuentes i Ramón, las actuaciones realizadas en Violant de Casalduch y las motas previstas en el Cuadro de Santiago.

El Ayuntamiento mantiene también su reivindicación al Gobierno central para impulsar soluciones en el barranco Sigalero, incluida una futura balsa de laminación para reducir el riesgo sobre centenares de viviendas.