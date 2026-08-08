Benicàssim convierte la vela en un homenaje solidario contra el cáncer

El Club de Vela de Benicàssim ha convertido este sábado el mar en escenario de recuerdo y solidaridad con la celebración de la segunda Travesía Solidaria Contra el Cáncer-Beatriz Adell, una cita que ha vuelto a unir deporte, convivencia y compromiso social en memoria de la regatista.

La jornada ha contado con la participación activa de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Castellón, destinataria de la recaudación obtenida mediante las inscripciones solidarias, fijadas en 25 euros por persona. La aportación se destinará íntegramente a impulsar la investigación oncológica y a mantener los servicios gratuitos que la entidad presta a pacientes y familiares en la provincia.

Más allá del reto deportivo, la travesía ha servido también para poner en valor el trabajo del voluntariado de la Asociación, cuya labor resulta fundamental en el acompañamiento a quienes afrontan la enfermedad.

Comida de hermandad

Tras completar la actividad en el mar, participantes, organizadores y voluntarios han compartido una comida de convivencia en las instalaciones del Club de Vela, cerrando una jornada marcada por el recuerdo de Beatriz Adell.

Desde la Asociación han destacado que «el deporte y la solidaridad pueden navegar en la misma dirección» y han agradecido la implicación del club y de todas las personas que han hecho posible una iniciativa que, en su segunda edición, busca consolidarse como una cita anual en Benicàssim vinculada a la lucha contra el cáncer y la memoria.