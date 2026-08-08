Burriana aprueba las bases para crear 14 nuevas plazas de policía local.

El Ayuntamiento de Burriana ha aprobado la ampliación de la plantilla municipal tras la firma del decreto de alcaldía que regula las bases para la cobertura en propiedad de 14 plazas vacantes de agente de la Policía Local, correspondientes a las ofertas de empleo público de 2025 y 2026.

Del total de vacantes ofertadas, la convocatoria establece la distribución de:

nueve plazas mediante oposición por turno libre y

plazas mediante oposición por y cinco plazas destinadas al turno de movilidad.

Asimismo, se contempla una reserva del 30% de las plazas del turno libre para mujeres.

Consolidación inspectores

Cabe recordar que a este procedimiento se suma la reciente consolidación en su cargo de tres inspectores de la Policía Local de Burriana. Además, el consistorio de la capital de la Plana Baixa tiene prevista la puesta en marcha de otro nuevo proceso selectivo para cubrir cuatro plazas de la escala ejecutiva, en la categoría de oficial, clave para la dirección de equipos y la coordinación en tiempo real de las incidencias operativas.

Objetivo

Dicho incremento de personal se dedicará principalmente a seguir avanzando en el modelo de policía de barrio o de proximidad. El objetivo del equipo de Gobierno encabezado por el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, es ganar presencia en los diferentes barrios de Burriana y reforzar un modelo de trabajo basado en la cercanía y en la prevención, en línea con las policías locales de las principales ciudades de España.

"Queremos atender de forma rápida las necesidades de nuestros vecinos y colaborar codo a codo con ellos para garantizar una convivencia tranquila, organizada y cívica que mejore la calidad de vida en Burriana", destaca el alcalde y responsable del área de Seguridad Ciudadana de Burriana, Jorge Monferrer, quien avanzado que esta ampliación "supondrá un importante espaldarazo a la nuestra policía y a la disponibilidad de sus efectivos en el municipio".