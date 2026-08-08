Laura Parejo despunta en les Penyes de la Vall con una intervención que deslumbra al jurado a 24 horas del cierre del concurso de ganaderías

Les Penyes han iniciado su cuenta atrás con una frenética jornada taurina, antesala de un fin de fiestas que llegará este domingo con el remate de la programación y del concurso de ganaderías. Un tiempo de descuento en el que ha destacado, un año más, la participación de las reses de Laura Parejo, que con su intervención se ha asegurado hacer pódium en la Vall d'Uixó.

La heredera de Miguel Parejo lleva tiempo demostrando que el de las reses bravas ya no es un mundo de hegemonía exclusiva de los hombres, y lo hace sacando músculo y ofreciendo espectáculo a la altura de las exigencias del jurado de les Penyes, que no se conforma con lo suficiente, como han podido comprobar los hierros exhibidos hasta el momento.

Algunas imágenes de la exhibición de los toros de Espartaco que han protagonizado el encierro de les Penyes / JOSÉ J. MONTÓN

De la selección que ha hecho para su participación en el concurso de la Vall de este año, se ha distinguido la primera vaca, Fusilera, que se lo ha puesto fácil a los rodaors con sus ganas de seguirles el juego y sortear todos los obstáculos, lo que le ha valido los 32 puntos que, de momento, la colocan como la triunfadora de la semana.

No le han estado a la zaga las dos siguientes, Monetaria y Gitana, con 24,5 y 20 puntos respectivamente, mientra que para la segunda mitad de su intervención, después de un toro que no ha estado a la altura de sus compañeras, de hecho, el jurado lo ha valorado como el peor del concurso hasta ahora, Parejo ha escogido a varios animales jóvenes, que han demostrado tener un futuro prometedor por delante, como Rondeña, con sus 18 puntos, o Famosa, con 15,5.

La primera mujer

La de Cabanes no solo se asegura el pódium, sino que tras desbancar a Fernando Machancoses, que encabezaba la clasificación provisional desde el lunes, con sus 147,5 puntos, a falta de ver cómo se le da la tarde este domingo a La Paloma, ganadería ganadora en el 2025, Laura Parejo tiene serias opciones de proclamarse campeona del certamen. Sería la primera mujer en conseguirlo en los 39 años de historia de les Penyes.

Puntuaciones recibidas por el ganado de Laura Parejo en el concurso de ganaderías de la Vall d'Uixó. / MEDITERRÁNEO

Este sábado ha sido especialmente exigente para la junta directiva, porque si bien lo habitual es que el encierro de cerriles, el acto taurino que más exigencia organizativa requiere, abra programación el primer fin de semana, las circunstancias especiales de este año, con el incendio forestal iniciado en el municipio por controlar, han provocado que tuviera que retrasarse. Y ya cuando las energías empiezan a flojear, se ha tenido que hacer frente a un día con encierro, la exhibición de cuatro cerriles y la penúltima tarde de concurso, a lo que hay que sumar el resto de programación, con los conciertos en los diferentes escenarios.

Con la excepción de las dos cogidas registradas por la mañana, que han empañado un parte médico que hasta la fecha incluía atenciones que tras ser atendidas en el botiquín de la fiesta no han requerido traslado al hospital, la valoración de este sábado para la directiva de les Penyes es positiva, lo que supone otro reto superado en una Semana Grande a la que le quedan 24 horas.

Respecto al estado de los dos heridos por asta de toro, el aficionado de 47 años, tras su intervención en cirugía ha pasado a planta. En cuanto el joven de 21 años que ha recibido una cornada en el muslo derecho con una trayectoria de entre 8 y 10 centímetros, la última actualización es que, tras ser operado, se encontraba en observación a la espera de pasar a planta.