Les Penyes en Festes logran una respuesta multitudinaria para un encierro rápido que deja un corneado en una exhibición posterior

La respuesta del encierro de Espartaco que ha abierto la jornada de les Penyes en Festes de la Vall d'Uixó ha sido la que se esperaba. Una multitud de aficionados ha llenado tanto el recinto de la carrera como los aledaños para asistir a una carrera que ha sido rápido y limpia. El único incidente de más gravedad se ha producido con posterioridad, en la primera de las sueltas de uno de los morlacos en la plaza.

Con un dispositivo de seguridad especial integrado por más de un centenar de personas entre profesionales y voluntarios, el ambiente de los días grandes se ha dejado sentir desde buena mañana, con la tradicional diana con la que la charanga anuncia los momentos previos al encierro.

La manada ha salido compactada de los corrales instalados en la calle Sant Josep y aunque los toros no han tardado en tomar la delantera. A pocos metros de la curva para encarar la de Correos y la bajada hacia la plaça del Centre, el grupo se ha alargado tomando los cerriles cierta distancia, tanto de los cabestros como entre ellos, momento en el que se les ha visto girar la cara en más de una ocasión atraídos por el movimiento de los corredores, pero sin perder el ritmo que marcaban los que iban en cabeza.

El trazado en S que marca el centro ha frenado ligeramente el avance y a la altura del carrer Xacó, con la entrada a la plaça del Mercat en el horizonte, se ha mantenido la misma distribución hasta el final, con tres de los morlacos muy juntos a la cabeza marcando el ritmo, a un cuerpo, con espacio apenas para un corredor, otros dos y finalmente el sexto, que ha entrado en el improvisado coso taurino con un cabestro.

Primera cogida

Como es costumbre tras los encierros de les Penyes, especialmente de cerriles, una vez en la plaza se han soltado antes del almuerzo dos de los toros de Espartaco, y ha sido en la exhibición del primero cuando se ha producido la primera cogida de los festejos que ha requerido de traslado al hospital.

Ha sido poco después de salir, el astado apenas llevaba unos minutos sobre la arena y acababa de dar un par de vueltas a los obstáculos, cuando al dirigirse hacia la emblemática fuente que preside la plaza de les Penyes, se ha encontrado con un aficionado que se ha visto sorprendido por lo que ha debido interpretar como un giro inesperado del animal.

Ha sido apenas un empujón, pero la embestida ha sido suficiente para empitonarlo. El hombre ha quedado tendido en el suelo, después de llevarse la mano a la parte posterior de la pierna, y un grupo de aficionados lo ha trasladado de inmediato al botiquín.

Según detalla el parte médico, el herido es un vecino de la Vall d'Uixó de 47 años, que presenta cornada en la cara posterior del muslo con afectación muscular.

No ha sido el único traslado del día. Durante el encierro, un corredor de Albacete de 26 años ha sido atendido por un traumatismo craneoencefálico sin pérdida de consciencia, además de por una herida inciso-contusa. Se ha decidido su traslado para observación en el hospital. En total, el encierro ha dejado cinco heridos más por lesiones provocadas por caídas.

Equipo de voluntarios taurinos de la organización y efectivos de la Policía Local movilizados durante el encierro. / MÒNICA MIRA

Durante todo el evento ha tenido un inevitable protagonismo la Lopsacons, empresa patrocinadora, que decidió sufragar los costes de la adquisición de los seis toros para celebrar su 20 aniversario. De hecho, a su gerente, Fran López Martínez, se le ha podido ver participando de manera muy activa tanto en la carrera como en las exhibiciones posteriores.

En el dispositivo especial de seguridad se ha contado con la presencia de diecisiete policías locales repartidos a lo largo del recinto y las calles adyacentes, una docena de voluntarios de Protección Civil, además de un amplio equipo médico con cinco ambulancias, distribuidas en puntos estratégicos del recorrido del encierro y casi medio centenar de personas entre pastores y voluntarios taurinos.