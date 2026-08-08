Onda impulsa el talento deportivo de élite con una inversión de 30.000 euros en becas

El Ayuntamiento de Onda ha reeditado la línea de ayudas económicas de 30.000 euros, destinada a deportistas de élite y jóvenes promesas del municipio. Esta iniciativa tiene objetivo seguir fomentando la práctica deportiva y respaldar el talento local, la dedicación y el esfuerzo diario de quienes llevan el nombre de Onda a las principales competiciones.

Gracias a este programa, los beneficiarios podrán hacer frente a los costes que genera la práctica del deporte de alto rendimiento. De este modo, la subvención municipal permitirá cubrir gastos como las cuotas federativas, los desplazamientos a entrenamientos y competiciones, así como la adquisición del equipamiento específico que exija el desarrollo de cada disciplina.

Queremos que cuenten con las mismas oportunidades para alcanzar sus metas" José Vicente Iserte — Concejal de Deportes de Onda

Sobre este respaldo, el concejal de Deportes de Onda, José Vicente Iserte, ha subrayado el valor de estas políticas y ha asegurado que "Reafirmamos nuestro compromiso con el tejido deportivo, respaldando el esfuerzo económico de quienes compiten y llevan el nombre de Onda a lo más alto". "Queremos que cuenten con las mismas oportunidades para alcanzar sus metas", ha añadido Iserte.

Bases de la convocatoria

Las bases de la convocatoria establecen cuatro grandes grupos de beneficiarios.

Categoría A . Por un lado, se contemplan los deportistas de élite de Alta Competición o nivel nacional, que deben contar con la certificación oficial del Consejo Superior de Deportes.

. Por un lado, se contemplan los deportistas de élite de Alta Competición o nivel nacional, que deben contar con la certificación oficial del Consejo Superior de Deportes. Categoría B . A ellos se suman los deportistas de élite de nivel autonómico o de Promoción, reconocidos por la Generalitat Valenciana.

. A ellos se suman los deportistas de élite de nivel autonómico o de Promoción, reconocidos por la Generalitat Valenciana. Categoría C . Por otro lado, las jóvenes promesas que, aun sin disponer del reconocimiento oficial de las dos primeras categorías, hayan disputado competiciones oficiales de ámbito nacional, como los Campeonatos de España, o internacional a lo largo de 2025.

. Por otro lado, las jóvenes promesas que, aun sin disponer del reconocimiento oficial de las dos primeras categorías, hayan disputado competiciones oficiales de ámbito nacional, como los Campeonatos de España, o internacional a lo largo de 2025. Categoría D. Finalmente, con el fin de promover y consolidar el deporte femenino, se habilita la Categoría D, pensada para mujeres deportistas en edad sénior que hayan competido en pruebas autonómicas, nacionales o internacionales durante la pasada temporada.

Criterios de acceso y tramitación

En cuanto a los requisitos, el Ayuntamiento establece que los aspirantes deberán acreditar estar empadronados en Onda durante al menos un año dentro de los cinco años anteriores a la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Respecto a los criterios de edad, las modalidades de élite y jóvenes promesas (categorías A, B y C) exigen tener como máximo 25 años. Por su parte, la modalidad sénior femenina (Categoría D) está dirigida exclusivamente a deportistas de entre 25 y 39 años, ambos inclusive, cumplidos antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Quienes deseen optar a estas ayudas dispondrán del 1 al 20 de septiembre de 2026 para presentar sus solicitudes. El trámite deberá formalizarse obligatoriamente de forma telemática, a través del portal de la sede electrónica municipal en www.onda.es.