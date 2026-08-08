Segundo corneado en la misma mañana en la exhibición de los toros de Espartaco en les Penyes en Festes de la Vall d'Uixó

Después de un encierro rápido y con diversas asistencias por caídas, de las cuales solo una ha requerido traslado al hospital por un traumatismo craneoencefálico, les Penyes en Festes han tenido que lamentar la segunda cogida de la mañana en la exhibiciones posteriores de los cerriles de Espartaco, protagonistas de la mañana taurina en la Vall d'Uixó.

La primera se ha registrado apenas unos minutos después de la entrada de los toros en los toriles, un momento después de que el primero de los morlacos saliera a la plaça del Mercat. Un aficionado del municipio de 47 años se ha visto sorprendido por la rápida reacción del animal, que lo ha embestido y le ha provocado una cornada en la parte posterior del muslo. Tras su estabilización en el quirófona portátil, ha sido derivado al Hospital de la Plana de Vila-real.

Todavía se ha visto un segundo cerril antes de una pausa para almorzar y el festejo se ha retomado al mediodía. El segundo incidente ha reproducido el patrón del anterior. Con el primer toro en la plaza (el tercero de la mañana), un joven rodaor de la Vall d'Uixó de 21 años lo ha citado, ha completado el recorte y en la huída, el de Espartaco lo ha seguido y lo ha alcanzado por detrás. El parte médico concreta que ha sufrido una cornada en la cara interna posterior del muslo derecho, con trayectoria de entre ocho y diez centímetros. .

A diferencia del suceso previo, en el que la cornada se ha producido tras lo que podría interpretarse como un empujón, en este segundo caso en la embestida el toro ha levantado al aire al joven, que ha tenido una mala caída, aunque según la información facilitada tras la asistencia sanitaria, no consta que haya tenido consecuencias.

La respuesta del resto de aficionados en la plaza ha sido inmediato y lo han trasladado hasta el botiquín, donde tras prestarle la primera asistencia, se ha procedido a su trasladado a la Plana, un transporte en el que se ha considerado conveniente que el herido estuviera acompañado por uno de los dos cirujanos de guardia en la plaza, que ha dejado al paciente a cargo del departamento de cirugía de las urgencias hospitalarias.