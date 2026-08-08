Sentencia judicial
El TSJCV rechaza la nulidad planteada por la exsecretaria de Almenara y cierra el caso por presunto acoso laboral
La reclamación de Paloma Sanz, que exigía 400.000 euros, ya había sido desestimada por un juzgado de Castelló y por el TSJCV, mientras que el Supremo inadmitió posteriormente su recurso de casación
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha rechazado la pretensión de nulidad planteada por la exsecretaria del Ayuntamiento de Almenara, Paloma Sanz, contra la resolución que descartó que hubiera sufrido acoso laboral, según se establece en el fallo emitido por el Alto Tribunal valenciano. La nueva decisión judicial supone el cierre de un procedimiento que se ha prolongado durante años y que había pasado previamente por distintas instancias.
El origen del litigio está en una reclamación formulada por la antigua secretaria municipal contra el Ayuntamiento de Almenara, la alcaldesa Estíbaliz Pérez, varios trabajadores municipales y el anterior abogado del consistorio, en la que denunciaba un supuesto acoso moral o laboral y reclamaba una indemnización de 400.000 euros.
El primer pronunciamiento relevante llegó en mayo del 2024, cuando el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Castelló desestimó el recurso. La sentencia concluyó que no concurrían los requisitos jurisprudenciales para apreciar mobbing o acoso laboral y tampoco consideró acreditada una vulneración de derechos fundamentales. La demandante fue además condenada en costas.
La Justicia vuelve a fallar en contra de la exsecretaria de Almenara
Sanz recurrió posteriormente ante el TSJCV. En mayo del 2025, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo volvió a desestimar sus pretensiones y confirmó la resolución anterior. El tribunal señaló que, aunque había existido una situación compleja de desconfianza recíproca, no apreciaba la intencionalidad antijurídica necesaria para considerar probado el acoso.
El Supremo inadmitió el recurso
La vía judicial continuó ante el Tribunal Supremo, que en noviembre del 2025 inadmitió el recurso de casación presentado por la exsecretaria, dejando en pie las resoluciones anteriores. Tras aquel pronunciamiento, Sanz planteó la nulidad de la sentencia ante el TSJCV. Según ha comunicado ahora el Ayuntamiento, el tribunal no ha atendido esa pretensión y mantiene las conclusiones alcanzadas durante el procedimiento, con lo que el consistorio da por cerrado definitivamente el litigio.
La alcaldesa, Estíbaliz Pérez, ha reaccionado con contundencia a la nueva resolución. «En tres ocasiones, primero el juzgado, después el TSJCV y después el Tribunal Supremo, nos dieron la razón. Aun así, intentó que el TSJCV anulara la sentencia», señala.
El Tribunal Supremo no admite el último recurso de la exsecretaria del Ayuntamiento de Almenara
Pérez ha asegurado que el desenlace judicial confirma la posición que el Ayuntamiento y los empleados demandados han mantenido durante una década. "Más de 10 años aguantando estas barbaridades, y ni una disculpa, ni un "nos equivocamos"", ha manifestado la primera edil, que ha lamentado el desgaste personal provocado por los diferentes procedimientos.
La alcaldesa también ha cargado contra quienes, a su juicio, respaldaron públicamente las acusaciones durante estos años y ha agradecido el apoyo recibido por parte del PSPV-PSOE de Almenara, así como de su familia y de quienes, según ha indicado, confiaron en su versión desde el inicio.
La última resolución pone así fin a una causa en la que las sucesivas decisiones judiciales han mantenido la desestimación de la reclamación por acoso laboral y de la indemnización de 400.000 euros solicitada por la exsecretaria.
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