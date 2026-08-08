Les Useres rinde honores al Santísimo Cristo de la Agonía
La localidad celebra el día más destacado de sus fiestas patronales con la misa solemne, baile y música
Les Useres ha celebrado la misa en honor al Santísimo Cristo de la Agonía, un evento religioso que tuvo lugar el viernes 7 de agosto y que supone, junto con las celebraciones en honor al Salvador, una de las piedras importantes de las fiestas patronales de esta localidad. Además, el miércoles 5 de agosto se abrió el museo dedicado a los Pelegrins, el símbolo más reconocido de esta población.
La jornada litúrgica comenzó con una concurrida misa solemne a cargo del coro parroquial. Al caer la tarde, la multitud arropó la procesión de la imagen del patrón a lo largo de su recorrido por el pueblo, dando paso al folclore tradicional del grupo de danzas L’Ullal y su exhibición de ball de plaça.
Actos taurinos
El espacio taurino de la programación del día tuvo lugar en el Camí Rela, donde la ganadería Hermanos Bellés, patrocinada por la peña El Mesclaillo, ofreció el toro embolado de la jornada. Un acto esperado por los asistentes y que tuvo una gran acogida.
Y, por la noche, llegó el turno de la música, con el concierto especial a cargo del grupo Puro Relajo en el parque municipal, seguido del Festival Remember para cerrar la jornada.
Animo a seguir participando en los actos de esta recta final de las fiestas patronales y mantener viva la cultura que nos identifica como pueblo"
El alcalde de les Useres, Jaime Martínez, anima a vecinos y visitantes a "seguir participando en los actos de esta recta final de las fiestas patronales y mantener viva la cultura que nos identifica como pueblo".
Más actos
Los festejos continúan el sábado 8 de agosto con la despertà a cargo de la Asociación Cultural l’Ullal, actos infantiles como la entrada infantil de becerros y toda una tarde de eventos taurinos hasta finalizar el día, acompañados de la mejor música de la mano de la orquesta Super Màgic y la discomóvil Bandalay Special.
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