Meteorología
Vinaròs vive un espectacular reventón cálido y seco con una subida de más de 10ºC en menos de una hora
La temperatura pasó de 28,9º a 39,4º entre las 19.45 y las 20.39 horas del viernes, mientras la humedad se desplomó hasta el 17% y se registraron rachas de viento de hasta 97 km/h
Vinaròs vivió este viernes por la tarde un episodio meteorológico tan llamativo como poco habitual. En apenas 54 minutos, la temperatura se disparó más de diez grados, pasando de los 28,9°C registrados a las 19.45 horas a los 39,4°C a las 20.39 horas.
El cambio fue especialmente brusco teniendo en cuenta que se produjo ya entrada la tarde y en una localidad situada junto al mar. La temperatura experimentó una auténtica escalada en cuestión de minutos, alcanzando valores próximos a los 40ºC cuando el día ya encaraba sus últimas horas de luz.
Pero el dato más llamativo se produjo en la humedad relativa. En cuestión de minutos, esta cayó de valores cercanos al 86% hasta apenas un 17%, un desplome extraordinario que modificó completamente las condiciones ambientales en Vinaròs.
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El episodio es compatible con un esclafit cálido y seco, un fenómeno asociado a corrientes descendentes generadas en el entorno de tormentas. El aire que desciende desde niveles superiores puede ser muy seco y, al bajar hacia la superficie, calentarse por compresión. Al mismo tiempo, estas corrientes pueden generar fuertes rachas de viento y provocar cambios extremadamente rápidos de temperatura y humedad.
Situación transitoria
La situación, además, fue transitoria. Una vez pasó el episodio, los registros comenzaron a recuperar valores más habituales: la temperatura descendió hasta alrededor de los 33°C, mientras que la humedad volvió a aumentar rápidamente hasta situarse en torno al 48%.
El episodio dejó registros todavía más elevados en otros puntos de Vinaròs. Según datos de AVAMET, la localidad llegó a alcanzar los 40,4°C, mientras que en el Club Náutico se registró una racha de viento de 97 km/h.
La combinación de una subida térmica extraordinariamente rápida, el desplome de la humedad y la presencia de fuertes rachas de viento constituye uno de los elementos más característicos de este tipo de fenómenos.
Se trata de un episodio especialmente llamativo para Vinaròs, donde alcanzar temperaturas superiores a los 35 grados ya resulta poco habitual y hacerlo cerca de las ocho de la tarde, con un incremento de más de diez grados en menos de una hora, convierte lo sucedido en un episodio meteorológico excepcional. El fenómeno se vivió también, aunque con menos intensidad, en poblaciones litorales cercanas como Les Cases d'Alcanar (Tarragona), ubicada a 12 kilómetros de Vinaròs.
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