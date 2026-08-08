Xodos muestra su pesar por la muerte de su primer alcalde democrático

El Ayuntamiento de Xodos ha expresado su pesar por el fallecimiento de Avelino Guidotti Gabaldón, el primer alcalde democrático del municipio, que ejerció su cargo durante dos mandatos.

En las primeras elecciones municipales, en 1979, obtuvo la alcaldía bajo las siglas de UCD, mientras que en los cuatro años siguientes lo hizo con las filas de una coalición de Alianza Popular, Unión Valenciana y partidos liberales coaligados con AP.

Trayectoria municipal

Desde el consistorio han manifestado "las condolencias a la familia y amigos" por esta pérdida, y han recordado que en su mandato "trajo muchas mejoras al pueblo", situado en la comarca de l'Alcalatén, "como el alcantarillado municipal".

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Además de esta faceta política, Avelino Guidotti también tuvo un papel en el campo empresarial. Fue uno de los integrantes del Voluntariado Senior de Asesoramiento Empresarial, Secot, antes de que existiera delegación en Castellón.