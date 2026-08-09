500 personas celebran en Morro de Gos el avance del plan de 11 millones para recuperar la playa

Alrededor de 500 personas, según la organización, recorrieron este sábado 8 de agosto Morro de Gos en una manifestación muy diferente a las vividas durante los últimos años. La plataforma vecinal volvió a salir a la calle, pero esta vez para celebrar el avance del esperado proyecto estatal de regeneración: una actuación de 11,27 millones de euros sobre dos kilómetros de costa entre el cabo de Orpesa y el río Chinchilla, que saldrá a exposición pública en septiembre.

La marcha partió a las 19.30 horas desde el Hotel Koral hasta la plaza Mallorca y reunió también a representantes municipales de distintos colores políticos, encabezados por el alcalde, Rafael Albert (PP); la vicealcaldesa, Araceli de Moya (Ciudadanos); la concejala de Playas, Isabel Moya (PP); y la portavoz del PSPV, María Jiménez, acompañada por otros ediles socialistas.

«Nuestro objetivo de recuperar la playa cada vez está más cerca», celebró la Asociación Morro de Gos, que quiso convertir la convocatoria en un reconocimiento a vecinos, técnicos, responsables políticos y administraciones que han participado durante estos años en las reivindicaciones.

La manifestación de este sábado discurrió ante la atenta mirada de los vecinos y turistas que se encontraban en la playa. / Eva Bellido

La movilización sirvió también para explicar los próximos movimientos de la asociación. Una vez que el proyecto se publique, habrá un plazo de un mes para presentar alegaciones y la plataforma ya ha contratado al catedrático de la Universitat Politècnica de València José Serra Peris, experto en la materia, para analizar técnicamente el documento.

Serra trabajará junto al técnico municipal José Luis Navarro y la intención de la plataforma es coordinar sus planteamientos con los del Ayuntamiento. Según trasladó la entidad, la Generalitat también presentará alegaciones, con el objetivo de reforzar aquellos argumentos que puedan beneficiar a la recuperación de la playa.

La asociación mantiene, no obstante, la prudencia hasta conocer el documento íntegro. «Está hecho por técnicos y entendemos que sus soluciones serán las mejores para la playa», señala, al tiempo que recuerda que serán finalmente los técnicos de Costas quienes decidan si aceptan o no las modificaciones planteadas.

Más arena y un nuevo espigón

El plan conocido hasta ahora contempla una inversión de 11,27 millones de euros y tres grandes actuaciones. Una de las más importantes será la construcción de un nuevo espigón en la punta de la Illeta, en gran parte sumergido, para ayudar a contener la arena.

La playa recibirá además 188.441 metros cúbicos de arena, de los que 100.000 procederán de dragado y otros 88.441 tendrán origen continental. También se prevén retranqueos y modificaciones del paseo y los viales actualmente situados en el dominio público marítimo-terrestre, además de la creación de dunas a lo largo del ámbito de actuación.

Entre los detalles trasladados ahora por la plataforma figura la eliminación de uno de los viales entre la avenida del Mar y la calle Galicia para crear un nuevo paseo peatonal y, entre la plaza Mallorca y la avenida del Mar, un paseo junto a la duna con accesos mediante rampas y sin escaleras hacia la playa.

Material de Costas durante otros dos años

Otra de las novedades destacadas por la asociación es que Costas mantendrá durante los dos próximos años el trasvase de 15.000 metros cúbicos de arena realizado por primera vez este 2026.

Esta aportación estatal se sumó antes de este verano a otros 9.000 metros cúbicos gestionados por el Ayuntamiento —7.000 procedentes de la cala del Retor y 2.000 del río Chinchilla—, hasta alcanzar unos 24.000, que han permitido mejorar notablemente el estado del arenal esta temporada.

La continuidad de esos aportes permitirá sostener la playa mientras avanza la tramitación de la solución definitiva. La asociación calcula que las obras podrían tardar entre dos y cinco años en materializarse, dependiendo de las alegaciones, las posibles modificaciones del proyecto, la posterior licitación y los permisos necesarios.

Seis años reclamando recuperar la playa

La manifestación tuvo también un fuerte componente simbólico. Y es que se cumplen ya seis años desde que, en junio del 2020 y pocos meses después del temporal Gloria, una treintena de vecinos comenzó a movilizarse por el grave deterioro de Morro de Gos.

Representantes de la Plataforma Morro de Gos, durante su intervención, junto al alcalde y concejalas. / MEDITERRÁNEO

Aquel movimiento desembocó en manifestaciones, 9.000 firmas y continuas gestiones ante las administraciones. El Ayuntamiento encargó posteriormente un estudio técnico que sirvió para reforzar las reclamaciones ante Costas y planteó, entre otras soluciones, el cierre de la Illeta.

La actuación acabó ejecutándose en junio del 2025 con financiación municipal, mientras el Estado avanzaba en el actual plan integral de regeneración.

Seis años después, los vecinos volvieron este sábado a recorrer Morro de Gos. Esta vez, sin abandonar la reivindicación, pero con un motivo añadido para hacerlo: celebrar que aquella reclamación inicial empieza a convertirse en un proyecto concreto. «Morro de Gos, regeneración», volvió a ser el grito con el que cerraron la convocatoria.