Más de 8.000 personas reviven la historia en una exitosa edición de Onda Medieval

Onda ha vuelto a viajar a la Edad Media con una nueva edición de Onda Medieval, que ha reunido a más de 8.000 visitantes durante tres intensas jornadas de actividades en el casco histórico y el Castillo de las 300 Torres. La programación, organizada por el Ayuntamiento de Onda, ha convertido durante todo el fin de semana el patrimonio monumental del municipio en un gran escenario al aire libre, con espectáculos, recreaciones históricas, música, exhibiciones ecuestres y propuestas familiares que han llenado las calles.

La concejala de Comercio y Turismo de Onda, María Baila, ha realizado un balance muy positivo de esta edición y ha destacado que Onda Medieval "se consolida como una de las grandes citas del verano gracias a una programación capaz de atraer a miles de personas y poner en valor nuestro patrimonio histórico".

Este tipo de iniciativas generan impulsan el comercio y la hostelería local y proyectan la imagen de Onda como un destino de referencia" María Baila — Concejala de Comercio y Turismo de Onda

Asimismo, la edila ha señalado que este tipo de iniciativas "generan movimiento en la ciudad, impulsan el comercio y la hostelería local y proyectan la imagen de Onda como un destino turístico y cultural de referencia".

Tres días para vivir la historia

Durante todo el fin de semana, vecinos y visitantes han recorrido el mercado medieval instalado en el casco histórico y han disfrutado de una programación que ha combinado divulgación, ocio y espectáculo. Los desfiles de la corte medieval, las exhibiciones de combate, la música itinerante, las representaciones de marionetas y la ambientación de las calles han transportado al público a la Edad Media, convirtiendo cada rincón del centro histórico en parte de la experiencia.

Los desfiles de personajes medieval no han pasado desapercibidos para cientos de vecinos y visitantes. / Mediterráneo

Uno de los grandes atractivos de esta edición han vuelto a ser los torneos medievales de justas a caballo celebrados en el Castillo de las 300 Torres, que han congregado a numerosos espectadores durante el fin de semana. Del mismo modo, los tradicionales desfiles nocturnos de antorchas y los espectáculos de fuego han puesto el broche a cada jornada, ofreciendo algunas de las imágenes más destacadas de Onda Medieval.

El público también ha podido descubrir el campamento medieval, las caballerizas y las diferentes actividades divulgativas sobre la vida en la Edad Media, además de disfrutar de las numerosas sesiones de teatro de marionetas programadas para el público familiar, completando una oferta pensada para todas las edades.

Patrimonio como motor turístico

La celebración de Onda Medieval ha vuelto a reforzar la apuesta del Ayuntamiento por impulsar iniciativas que aprovechan el patrimonio histórico como elemento de dinamización turística y económica. Durante tres días, el Castillo de las 300 Torres y el casco histórico, declarados Bien de Interés Cultural, se han convertido en un espacio de encuentro para vecinos y visitantes, favoreciendo la actividad comercial y hostelera y consolidando este evento como una de las principales propuestas culturales del verano en Onda.