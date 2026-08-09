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Burriana da el primer paso para desbloquear el PAI Camí Serratella-Marge tras 15 años de parálisis

El Ayuntamiento adjudica la asistencia técnica y jurídica para completar el desarrollo urbanístico y permitir que las parcelas puedan obtener la condición de solar

Imagen aérea del litoral sur de Burriana y al extremo izquierdo del mismo la zona que abarca el PAI Serratella-Masrge que ahora se quiere desbloquear.

Imagen aérea del litoral sur de Burriana y al extremo izquierdo del mismo la zona que abarca el PAI Serratella-Masrge que ahora se quiere desbloquear. / Mediterráneo

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Concha Marcos

Burriana

El Ayuntamiento de Burriana ha adjudicado el contrato para la asistencia jurídica y técnica encaminada a la finalización del Programa de Actuación Integrada (PAI) del sector Camí Serratella-Marge, correspondiente a la unidad de ejecución A30-31. La actuación, formalizada con la mercantil especializada Acir Urbanismo, SLP, supondrá una inversión total de 14.850 euros con el objetivo de encauzar definitivamente el desarrollo de esta zona del término municipal, paralizada desde 2011.

Los trabajos encomendados se estructuran en dos bloques de actuación complementarios. Por un lado, se destinarán 10.350 euros a la redacción completa del PAI, la elaboración de la memoria para la imposición de cuotas de urbanización y la confección de las correspondientes cuentas de liquidación provisional y definitiva. Por otro, la asistencia reservará 4.500 euros para la elaboración y coordinación del Proyecto de Urbanización, indispensable para poder ejecutar las obras sobre el terreno.

Con este procedimiento administrativo, el equipo de gobierno municipal busca desbloquear un desarrollo urbanístico cuyos trámites comenzaron en 2005 y quedaron inconclusos. A través de este servicio se definirán las actuaciones pendientes de la unidad de ejecución Camí Serratella-Marge y se adaptarán a la normativa vigente.

El objetivo final es fijar las cuotas de urbanización, otorgar la condición legal de solar a las parcelas y permitir la concesión de licencias de obra a los propietarios afectados.

Unidad B2

Esta intervención da continuidad a la línea de trabajo del equipo de gobierno encabezado por el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, que ya impulsó la reactivación de la Unidad B2, en el entorno del colegio Villa Fátima.

Esta actuación permitirá finalizar y conectar las calles Manuel Cubedo i Giner, Ronda del Músico Ibáñez y Río Mijares, con el objetivo de descongestionar el tráfico en el Paseo San Juan Bosco durante los horarios de mayor actividad escolar.

Los vecinos de la Serratella de Burriana recuperan el bar del polifuncional

El concejal de Urbanismo, Mario Trullen, ha explicado que «con la formalización de este contrato de asistencia técnica y jurídica abordamos la finalización del PAI ‘Camí Serratella-Marge’, paralizado desde 2011».

«Nuestro objetivo prioritario es dotar al municipio de un modelo urbanístico ordenado, sólido y que responda a las necesidades de nuestros vecinos, ofreciendo respuestas y soluciones ante demandas que llevaban demasiado tiempo olvidadas en un cajón», ha añadido Trullen.

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El edil ha destacado además que el Ayuntamiento da respuesta a una «demanda histórica de los vecinos de la Serratella y de su asociación de vecinos», que, según ha señalado, llevan más de 20 años sin poder construir en sus solares pese a haber abonado prácticamente toda la urbanización.

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