Desfiles y el torneo de justas marcan la segunda jornada de Onda Medieval

Onda sigue inmersa en la celebración de su feria medieval con un auténtico escenario de época en el que vecinos y visitantes pueden sumergirse en una experiencia única que combina recreaciones históricas, espectáculos y actividades familiares.

Tras la inauguración oficial el pasado viernes, la jornada de ayer estuvo marcada por una intensa programación que incluyó puestos comerciales por el centro histórico, demostraciones en las caballerizas, nuevas funciones de teatro de marionetas, desfiles presididos por el heraldo, danzas orientales y combates medievales.

El plato fuerte llegó a las 23.00 horas con el gran torneo medieval de justas a caballo, bailes y combates cuerpo a cuerpo en el interior del Castillo, seguido del desfile nocturno de antorchas y un espectáculo de fuego y combates en la plaza del Almudín.

Mercadillo medieval

Además, el mercado medieval volvió a ser el hilo conductor de una experiencia que permite recorrer los puestos de artesanía y alimentación, conocer el campamento medieval y las caballerizas, asistir a demostraciones divulgativas sobre la vida en la Edad Media y disfrutar de las numerosas representaciones de teatro de marionetas repartidas a lo largo de toda la programación.

La feria también contó con actividades continuas como exposiciones temáticas, granja de animales, pastoreo de ocas, una exposición de cetrería, el campamento medieval, actividades y espectáculos de luchas, el rincón infantil, atracciones infantiles, artesanos y mercaderes, tabernas y puestos de restauración, pasacalles, personajes del medievo y espectáculos para todos los públicos.

Como broche final, Onda Medieval se despide hoy domingo consolidándose como una de las citas más destacadas del calendario estival, gracias a una propuesta que combina historia, cultura y entretenimiento. El segundo torneo medieval y el espectáculo de clausura pondrán el punto final a tres jornadas intensas en las que la ciudad ha viajado al pasado con una de las iniciativas que más refuerza el atractivo turístico y cultural de la localidad.