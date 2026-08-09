La Generalitat concede otros 190.000 euros para avanzar en la recuperación de la ermita de Sant Cristòfol de Todolella

La recuperación de la ermita de Sant Cristòfol de Todolella recibe un nuevo impulso. La Conselleria de Cultura ha concedido 190.000 euros para acometer trabajos de consolidación estructural en este templo, cerrado al público desde 2021 debido a las grietas aparecidas como consecuencia de los movimientos del terreno.

Desde el PP de la localidad valoran positivasmente esta nueva subvención que consideran "clave para avanzar hacia la reapertura de una ermita con una fuerte vinculación devocional no solo con Todolella, sino también con localidades de Els Ports como Forcall, Cinctorres o la Mata".

Esta aportación se suma a otra ayuda de 150.000 euros concedida por Presidencia de la Generalitat el pasado mes de abril, destinada a corregir las patologías detectadas en el edificio. Entre ambas líneas autonómicas, la inversión alcanza los 340.000 euros.

Imagen de una de las grandes grietas que se han producido en la ermita de Sant Cristòfol de Todolella. / Mediterráneo

A esta cantidad se añade la aportación de 82.000 euros aprobada por el Ayuntamiento de Todolella, de modo que los recursos movilizados hasta ahora para salvar el templo superan los 420.000 euros.

Vigilar los movimientos del terreno

El problema que amenaza a la ermita de Sant Cristòfol tiene su origen en la inestabilidad del subsuelo. Durante los últimos años, el consistorio ha financiado diferentes estudios para conocer con precisión la evolución de los movimientos y determinar las actuaciones necesarias antes de abordar la rehabilitación.

Entre los trabajos realizados figuran estudios geotécnicos con perforaciones de hasta 20 metros de profundidad, la colocación de sistemas de medición y la instalación de placas en las grietas para controlar su evolución.

Las obras se encuentran actualmente en marcha y el objetivo municipal es que la intervención pueda culminarse durante el próximo año, aunque todavía será necesario obtener nuevos recursos para completar todos los trabajos previstos y mejorar la accesibilidad al inmueble.

El portavoz del PP, Alfred Querol, celebra la llegada de las ayudas y destaca la importancia de recuperar un edificio que considera parte de la identidad del municipio. Según señala, "el siguiente objetivo pasa por conseguir otros 100.000 euros para completar la actuación y garantizar la accesibilidad". «Lo más difícil ya se ha conseguido», afirma.

Además, la recuperación de Sant Cristòfol permitirá devolver a Els Ports uno de sus enclaves religiosos tradicionales. El proyecto combina así la conservación del patrimonio histórico, la recuperación de una tradición muy arraigada y el potencial de estos elementos patrimoniales como atractivo para el turismo de interior.