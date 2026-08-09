Les Useres mantiene el pulso festivo con actos infantiles, toros y música
La localidad acoge la torrà de la sardina, exhibiciones de los hierros Germán Vidal y Herederos Antonio Fernández y la actuación de la orquesta Super Màgic
Les Useres mantiene el pulso festivo de las celebraciones patronales del Cristo de la Agonía con actos infantiles, toros y música. Así, la jornada del sábado arrancó con una energética despertà de la mano de la Asociación Cultural l’Ullal. Además, el acto continuó con en el tradicional almuerzo de torrà de sardina en la calle Calvari, donde los asistentes pudieron disfrutar de un ambiente musical y gastronómico al más estilo festivo.
Para cerrar la mañana, el público infantil fue el protagonista con la entrada de becerros no bravos a cargo de la ganadería Germán Vidal de Cabanes, un acto donde los más pequeños vivieron la fiesta taurina desde cerca.
Suelta de vacas
La tarde continuó con la programación taurina con la suelta de vacas de la mano de la ganadería de Cabanes, representante por excelencia del sábado, y la prueba del toro cerril Misionero, nº 14, guarismo 22, patrocinado por el excelentísimo Ayuntamiento de Les Useres y procedente de la ganadería Herederos Antonio Fernández de Jaén.
Como inicio de la noche, el toro embolado fue el espectáculo más representativo de la jornada, con una afición entregada y que animaba cada rincón del Camí Real.
Orquesta y discomóvil
La fiesta continuó entrada la madrugada con la orquesta Super Màgic junto a las representantes de 2026 en el parque municipal, donde posteriormente la discomóvil Bandalay Special hizo vibrar al público una vez más.
El alcalde de les Useres, Jaime Martínez, subraya que "el éxito de cada jornada es fruto del esfuerzo conjunto de todas las entidades implicadas que, junto al personal voluntario, trabajan codo con codo para ofrecer un programa de primer nivel".
- Un cámping de cuatro estrellas busca regularizarse tras más de 30 años en funcionamiento en Castellón
- Conmoción en Martorell (Barcelona) por la muerte del joven de 21 años tras la cogida en Tírig: 'Muchos lo hemos visto crecer
- Un pueblo de Castellón se ve obligado a cerrar su piscina tras amanecer con heces en el agua
- Onda reparte 1,8 millones de la Lotería Nacional: 'Es una alegría después de lo que ha sufrido el pueblo por el incendio
- Segundo corneado en la misma mañana en la exhibición de los toros de Espartaco en les Penyes en Festes de la Vall d'Uixó
- La emotiva felicitación de Carlos Sobera, Sonsoles Ónega o Revilla a un pueblo de Castellón por sus 300 años de historia
- Vinaròs vive un espectacular reventón cálido y seco con una subida de más de 10ºC en menos de una hora
- Los pueblos de Castellón donde actuará la Orquesta Panorama este año