Les Useres mantiene el pulso festivo con actos infantiles, toros y música.

Les Useres mantiene el pulso festivo de las celebraciones patronales del Cristo de la Agonía con actos infantiles, toros y música. Así, la jornada del sábado arrancó con una energética despertà de la mano de la Asociación Cultural l’Ullal. Además, el acto continuó con en el tradicional almuerzo de torrà de sardina en la calle Calvari, donde los asistentes pudieron disfrutar de un ambiente musical y gastronómico al más estilo festivo.

Para cerrar la mañana, el público infantil fue el protagonista con la entrada de becerros no bravos a cargo de la ganadería Germán Vidal de Cabanes, un acto donde los más pequeños vivieron la fiesta taurina desde cerca.

Suelta de vacas

La tarde continuó con la programación taurina con la suelta de vacas de la mano de la ganadería de Cabanes, representante por excelencia del sábado, y la prueba del toro cerril Misionero, nº 14, guarismo 22, patrocinado por el excelentísimo Ayuntamiento de Les Useres y procedente de la ganadería Herederos Antonio Fernández de Jaén.

Como inicio de la noche, el toro embolado fue el espectáculo más representativo de la jornada, con una afición entregada y que animaba cada rincón del Camí Real.

Orquesta y discomóvil

La fiesta continuó entrada la madrugada con la orquesta Super Màgic junto a las representantes de 2026 en el parque municipal, donde posteriormente la discomóvil Bandalay Special hizo vibrar al público una vez más.

El alcalde de les Useres, Jaime Martínez, subraya que "el éxito de cada jornada es fruto del esfuerzo conjunto de todas las entidades implicadas que, junto al personal voluntario, trabajan codo con codo para ofrecer un programa de primer nivel".