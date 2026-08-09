La Paloma repite triunfo en les Penyes en Festes de la Vall d'Uixó, que llegan a su fin con buen balance: «Hemos dado el 100% de nosotros»
La ganadería alicantina se hace además con el trofeo de la mejor vaca, logrado por Jaulera, mientras que el de mejor toro se lo queda Primoroso, de Machancoses
La Semana Grande de la Vall d'Uixó ha llegado a su fin con un nuevo triunfo de La Paloma en el XXXIX Concurso Nacional de Ganaderías de les Penyes en Festes, que ha revalidado la gran intervención con la que logró el primer puesto en el certamen del año pasado, lo que demuestra que le ha tomado el pulso a una plaza con fama de difícil y exigente.
Desde la primera parte ya se intuía que el de Xaló (Alicante) no había llegado a la Vall para cumplir con la papeleta o para probar suerte, quería repetir el éxito del 2024 y la elección de reses que ha hecho le ha premiado el esfuerzo.
Mención especial ha merecido la primera vaca exhibida después del descanso, Jaulera, que cuando todavía no había vuelto a los corrales, ya había despertado la impresión general de que se iba a convertir en la mejor del concurso de este año. Así lo ha corroborado el jurado, al concederle unos abrumadores 38 puntos, por encima del exigente listón que había colocado este sábado Fusilera, de Laura Parejo, con sus 32 puntos.
Lo que no han podido hacer ninguno de los ganaderos intervinientes desde el lunes hasta este domingo ha sido mejorar el espectáculo ofrecido el día 2 de agosto por Primoroso, el toro de Fernando Machancoses, aunque al final el de Xest tendrá que conformarse con la tercera posición, por detrás de Laura Parejo.
La tarde de La Paloma, como ha reflejado la puntuación total, ha sido de lejos la mejor de les Penyes 2026, con varias vacas por encima de los 20 puntos, Urraca (25), Lavandera (21,5) y Flecha (20,5). En total, los nueve astados (ocho vacas y un toro) han sumado 183,5 puntos.
La clasificación final, por tanto, la encabeza la ganadería de La Paloma (183,5 puntos), seguida por la de Laura Parejo (159,5), Fernando Machancoses (147,5), Eulogio Mateo (115,5), Els Coves (112,5) y Hermanos Bellés (100).
Valoración final
Con el concurso y las fiestas finalizadas, el presidente de les Penyes, Héctor Bermúdez, ha realizado un balance «muy, muy bueno», que se fundamenta en que los integrantes de la junta directiva «hemos dado el 100% de nosotros mismos, y cuando se da el 100% no puede reprocharse nada». Reconoce que «habremos tenido errores y aciertos, pero con los recursos que teníamos, hemos explotado al máximo la fiesta para que nuestros peñistas estén contentos».
En el año en el que su equipo completa los tres de su legislatura al frente de les Penyes, Bermúdez indica que precisamente su despedida «ha sido un poco complicada, porque nos ha tocado reestructurar toda la semana» por el incendio forestal que se inició en la Vall d'Uixó. Pese a esos cambios, «todos los actos han funcionado con normalidad sin imprevistos o incidentes de gravedad». Las dos únicas cogidas en los festejos taurinos que han requerido traslado al hospital, las que se produjeron el sábado con los cerriles de Espartaco que corrieron el encierro, evolucionan favorablemente.
Dice Bermúdez que se despiden un poco con un regusto amargo, porque de la misma forma que no pudieron inaugurar la Semana Grande como es costumbre con el Chupinazo, al suspenderse la programación del primer viernes y sábado, «tampoco hemos podido cerrar las fiestas con el castillo de fuegos artificiales por la emergencia por incendios», pero pese a esos inconvenientes que han hecho que estas hayan sido unas celebraciones «diferentes», se muestra satisfecho por el trabajo realizado para organizar «nuestro tercer y último año de fiestas», porque ya anunciaron cuando asumieron la responsabilidad de les Penyes, que no alargarían su mandato más allá del 2026.
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