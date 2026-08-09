Vinaròs amplía la brigada municipal con dos agentes y refuerza los servicios de mantenimiento
Las contrataciones se suman a las seis incorporaciones realizadas a finales de julio
La Concejalía de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Vinaròs ha incorporado dos nuevos trabajadores a la brigada municipal con el objetivo de reforzar la capacidad de actuación del servicio y mejorar el mantenimiento de los espacios e instalaciones municipales.
Las nuevas incorporaciones corresponden a un peón multiservicios, destinado a cubrir una vacante existente en la plantilla, y a un oficial de primera de albañilería, que se incorpora para cubrir una sustitución.
Refuerzo
El concejal de Obras y Servicios, Josué Brito, ha señalado que estas dos contrataciones se suman a las seis incorporaciones realizadas a finales del pasado mes de julio, lo que supone un refuerzo de ocho trabajadores para la brigada municipal.
Según explica Brito, el Ayuntamiento ha realizado "un gran esfuerzo" para ampliar la plantilla con el objetivo de "hacer de Vinaròs una ciudad mejor, garantizando la buena calidad de los servicios y de las instalaciones municipales".
Desde la concejalía destacan que el refuerzo permitirá mejorar la capacidad de respuesta de la brigada ante las necesidades de mantenimiento, reparación y conservación de los espacios públicos y equipamientos municipales.
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