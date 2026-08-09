Vinaròs invertirá 76.000 euros en mejorar la accesibilidad de sus playas
El Ayuntamiento adquirirá una grúa de transferencia, sillas anfibias, una litera y diverso material auxiliar
El plan ha contado con el asesoramiento de Cocemfe Maestrat
El Ayuntamiento de Vinaròs llevará a cabo una nueva actuación para mejorar la accesibilidad de las playas del municipio gracias a una subvención de 30.000 euros concedida por la Generalitat Valenciana. El proyecto cuenta con un presupuesto total de 76.000 euros y permitirá incorporar nuevo equipamiento destinado a facilitar el acceso al baño de las personas con movilidad reducida.
Entre las actuaciones previstas figura la adquisición de una grúa de transferencia, sillas anfibias, una camilla y diverso material auxiliar para reforzar el servicio de playas adaptadas. El objetivo es ampliar los recursos disponibles y mejorar la seguridad y la atención que reciben los usuarios durante la temporada estival.
Colaboración
El proyecto ha sido elaborado con el asesoramiento de Cocemfe Maestrat, entidad especializada en la atención y defensa de los derechos de las personas con discapacidad, que ha colaborado en la identificación de las necesidades del servicio y en la definición del equipamiento más adecuado.
La concejala de Turismo, Mercedes García, señala que esta actuación permitirá seguir avanzando en la eliminación de barreras y mejorar la accesibilidad de las playas vinarocenses. Además, García destaca la colaboración entre las administraciones públicas y entidades sociales para impulsar iniciativas que favorezcan la inclusión y un turismo accesible.
Con esta inversión, la capital del Baix Maestrat continuará reforzando los servicios adaptados de su litoral con el objetivo de facilitar que las personas con movilidad reducida puedan disfrutar de las playas en mejores condiciones de autonomía, seguridad y comodidad.
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