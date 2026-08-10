La alcaldesa de Onda coordina con el rector de la UNED la llegada de la universidad a la ciudad con 10 grados

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, y el rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Ricardo Mairal, se han reunido en Madrid para ultimar la apertura de la nueva sede universitaria en Onda en el próximo curso académico. Así, a partir de octubre, el nuevo edificio Ágora Onda albergará, tanto de forma presencial como telemática, 10 grados universitarios, incluyendo la pionera formación en Inteligencia Artificial. En la jornada de trabajo también han participado el director de la UNED Castellón, Alejandro Ribes, y el secretario de la entidad, Vicente Martínez.

Tanto la alcaldesa como el rector han coincidido en la importancia de acercar la formación universitaria a ciudades de interior que actúan como eje vertebrador de muchos pueblos pequeños a los que prestan servicios, como es el caso de Onda. En este sentido, Ballester ha agradecido personalmente al rector «la confianza por apostar por Onda para albergar la nueva sede de la que es la mayor universidad pública de España y referente en educación online y semipresencial de Europa, con más de 250.000 estudiantes».

Cabe recordar que, a través de la web de matrícula, los estudiantes ya pueden inscribirse en cualquiera de los 10 grados ofrecidos: Grado en Psicología, Grado en Educación Infantil, Grado en Ingeniería Mecánica, Grado en Ingeniería Eléctrica, Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, Grado en Ingeniería de la Energía, Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales, Grado en Ingeniería Informática, Grado en Ingeniería en Tecnologías de la Información y el Grado en Ingeniería en Inteligencia Artificial.

Esta oferta académica se ha diseñado teniendo en cuenta la alta demanda de perfiles técnicos en las empresas del sector cerámico y logístico de Onda y su entorno. El objetivo es formar a nuevos profesionales para que puedan aplicar directamente su talento y conocimientos en las empresas locales y contribuir a su crecimiento.

Ciudad de primer nivel

La alcaldesa ha incidido en las muchas horas de trabajo que hay detrás de esta iniciativa: «Convertirnos en ciudad universitaria es un sueño hecho realidad por el que hemos luchado mucho. Los ondenses y vecinos de la comarca se merecían la mejor formación superior y con la llegada de la UNED nos consolidamos como una ciudad de primer nivel con los mejores servicios».

Por su parte, Alejandro Ribes ha destacado que «en Onda hemos encontrado el mejor aliado en nuestro objetivo de expandir la formación universitaria por la provincia. La UNED es una universidad de referencia a nivel nacional y europeo y ahora está más cerca de los castellonenses». Ribes también ha señalado que «seguiremos trabajando para que esta colaboración crezca y podamos ofrecer más y mejores servicios universitarios, culturales y formativos en Onda».

El edificio Ágora Onda, además de albergar la nueva sede de la UNED en su planta superior, también dispondrá de una nueva biblioteca y una sala de estudios para dar servicio a los vecinos y familias de esta zona de Onda.