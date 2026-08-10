La campaña municipal de l'Alcora Estiu Viu 2026 ha cerrado una nueva edición con una gran participación y una excelente acogida por parte de los vecinos y vecinas. Desde principios de julio y hasta el 7 de agosto, la programación ha ofrecido propuestas gratuitas de ocio, cultura, deporte y bienestar de lunes a viernes, dirigidas a públicos de todas las edades.

L’Alcora despide ‘Estiu Viu 2026’ con una gran respuesta vecinal / Javier Nomdedeu

El alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir, ha realizado un balance muy positivo de una iniciativa que se ha consolidado como una de las principales alternativas de ocio durante el verano en el municipio.

Programación

La programación comenzó con los lunes refrescantes en la Pista Jardín, donde los parques hinchables acuáticos volvieron a convertirse en una de las actividades más esperadas por los niños y niñas. Las diferentes jornadas registraron una elevada asistencia de familias, que pudieron disfrutar de una propuesta pensada para combatir las altas temperaturas de una manera divertida y segura.

Los martes estuvieron dedicados al bienestar con las sesiones de yoga facial celebradas en el paraje de Sant Vicent, mientras que los miércoles permitieron descubrir el patrimonio y la historia de l’Alcora a través de visitas guiadas y las experiencias turísticas interactivas ‘L’aprenent de la Reial Fàbrica’ y ‘El Tresor de l’Alcora’.

L’Alcora despide ‘Estiu Viu 2026’ con una gran respuesta vecinal. / Javier Nomdedeu

La actividad continuó cada jueves en la Pista Jardín con las sesiones de baile en línea, que reunieron a numerosos participantes en un ambiente distendido y participativo. Por su parte, el ciclo de cine a la fresca llevó las películas Lilo & Stitch y Mufasa, el rey león hasta las pedanías de Araia y la Foia de l’Alcalatén, respectivamente.

Broche final

El broche final a la programación llegó el viernes 7 de agosto en el paraje de Sant Vicent con una velada de observación astronómica dedicada a las Lágrimas de San Lorenzo. La actividad, que incluyó una degustación gastronómica, permitió disfrutar del cielo nocturno y del entorno natural en una jornada que despertó un gran interés.

L’Alcora despide ‘Estiu Viu 2026’ con una gran respuesta vecinal. / Javier Nomdedeu

Falomir ha destacado que «la respuesta del público confirma que Estiu Viu es una iniciativa plenamente consolidada y que existe una demanda de actividades variadas, gratuitas y distribuidas por diferentes espacios del municipio durante los meses de verano».

Diversidad

El alcalde ha resaltado, además, la diversidad de una agenda que ha combinado entretenimiento, deporte, cultura, naturaleza y bienestar. «El objetivo era ofrecer alternativas atractivas para diferentes edades y favorecer que la ciudadanía disfrutara del verano sin necesidad de salir de l’Alcora. La elevada participación y la buena valoración recibida nos animan a continuar reforzando esta programación», añade Falomir.

L’Alcora despide ‘Estiu Viu 2026’ con una gran respuesta vecinal. / Javier Nomdedeu

Desde el Ayuntamiento han agradecido la implicación de todas las personas, asociaciones, profesionales y departamentos municipales que han colaborado en el desarrollo de las actividades, así como la participación del público, que ha contribuido a convertir los espacios urbanos y naturales de l’Alcora en puntos de encuentro, convivencia y diversión durante el verano.