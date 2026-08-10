Previsión meteorológica
Almassora activa medidas preventivas ante los avisos de altas temperaturas, lluvias y tormentas
Se establece el cierre de la Rambla de la Viuda, la subida a la ermita de Santa Quitèria y el paso de la Cosa, que se reabrirán en cuanto finalice la alerta
La alcaldesa de Almassora, María Tormo, ha presidido este lunes el Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) para coordinar las actuaciones municipales, ante los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de la confluencia de altas temperaturas, lluvias que pueden ser importantes y tormentas. Entre las medidas adoptadas se encuentra la anulación de la clase de yoga con silla prevista esta tarde en el Espai Cultural Benafelí, así como el cierre de la Rambla de la Viuda, la subida a Santa Quitèria y el paso de la Cosa. Estas vías se reabrirán en cuanto finalice la alerta.
Asimismo, se han reforzado las labores de limpieza y supervisión de imbornales y acequias y se ha recomendado no estacionar vehículos en zonas inundables. El Ayuntamiento también ha trasladado a los establecimientos hosteleros la necesidad de extremar el control de terrazas, toldos y mobiliario ante posibles rachas de viento.
Recomendación a la ciudadanía
Desde el consistorio se recomienda a la ciudadanía extremar las precauciones, evitar desplazamientos innecesarios durante los episodios más adversos y permanecer atentos a la evolución de la situación a través de los canales oficiales.
Además, durante el Cecopal se ha activado el Plan Territorial Municipal de Emergencias (PTME) y un dispositivo especial de seguridad para el eclipse solar total del 12 de agosto. El Ayuntamiento ha diseñado una programación especial y ha habilitado una zona de observación en la playa, en el entorno de Roser del Mar.
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