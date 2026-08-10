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Detonan de forma controlada los 63 proyectiles de la Guerra Civil hallados en Villores

Los trabajos han sido llevados a cabo por efectivos del GEDEX de Castellón

Vídeo: detonan 63 proyectiles de la guerra civil hallados en Villores

Vídeo: detonan 63 proyectiles de la guerra civil hallados en Villores

Mediterráneo

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Adrián Bachero

Adrián Bachero

Los especialistas en desactivación de explosivos de la Guardia Civil han procedido a la detonación controlada de los 63 proyectiles de artillería de la Guerra Civil localizados en los últimos días en el término municipal de Villores, en la comarca de Els Ports.

Los trabajos han sido llevados a cabo por efectivos del GEDEX de Castellón, especializados en la localización, neutralización y destrucción de artefactos explosivos. Los proyectiles han sido trasladados y detonados en condiciones de seguridad y de manera controlada, poniendo así fin a la intervención iniciada tras el hallazgo de la munición.

Los artefactos se encontraban enterrados y, según las primeras comprobaciones, corresponderían a munición utilizada durante la Guerra Civil.

El hallazgo se produjo de manera fortuita el pasado miércoles 5 de agosto, cuando un vecino que realizaba unas obras encontró inicialmente varios proyectiles y dio aviso al Ayuntamiento. El consistorio puso los hechos inmediatamente en conocimiento de la Guardia Civil, que acordonó el lugar y estableció un perímetro de seguridad ante el riesgo que suponía la manipulación de los artefactos.

Las primeras inspecciones confirmaron que los proyectiles estaban completos y conservaban carga explosiva en su interior, circunstancia que obligó a extremar las precauciones y a movilizar a especialistas en desactivación de explosivos.

A partir de ese momento comenzaron los trabajos de extracción y rastreo del terreno para comprobar si había más munición enterrada. Aunque inicialmente se localizaron unas pocas unidades y posteriormente la cifra ascendió a varias decenas, la intervención ha concluido finalmente con 63 proyectiles recuperados.

Una vez retirados del lugar del hallazgo, los especialistas del GEDEX de Castellón han procedido a su destrucción mediante una detonación controlada, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de munición histórica.

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La actuación permite dar por neutralizado el riesgo que suponían los proyectiles encontrados en la zona, después de varios días de trabajos de inspección, extracción y desactivación por parte de la Guardia Civil.

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