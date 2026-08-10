Magia, juegos, talleres y tradición: así será la programación infantil de las fiestas de Burriana

Los más pequeños tendrán fiesta todos los días en Burriana. El Ayuntamiento ha preparado una completa programación infantil para las fiestas de la Misericòrdia 2026, con propuestas pensadas para que niños, jóvenes y familias disfruten de las celebraciones patronales con actividades que combinan tradición, creatividad, espectáculos y participación.

La agenda diseñada para las fiestas de la Misericòrdia de Burriana incluye desde minifalles, juegos y talleres hasta magia, actividades taurinas infantiles, una feria kermesse o la tradicional Batalla de Flores.

El sábado 12, a las 11.00 horas, tendrá lugar el concurso infantil de dibujo taurino en Burriana. / MEDITERRÁNEO

Minifalles, peñas infantiles y juegos para arrancar las fiestas

Las actividades comenzarán el viernes 4 de septiembre, a las 18:15 horas, con la inauguración de las minifalles. Apenas 45 minutos después, a las 19:00 horas, llegará uno de los actos que busca consolidarse dentro de las fiestas: la Entrada de peñas infantil, que celebrará su segunda edición consecutiva después de la buena acogida obtenida el pasado año.

La programación continuará el sábado 5 de septiembre, a las 18:30 horas, con una jornada de juegos de madera gigantes, mientras que el domingo 6, a las 12:00 horas, niños y adultos podrán participar y disfrutar de la tradicional trashumància urbana.

El lunes 7 de septiembre concentrará varias de las propuestas vinculadas a las tradiciones locales. A las 11:00 horas se celebrará el correbou infantil, mientras que a las 18:30 horas tendrá lugar el taller de fanalets. La jornada concluirá a las 22:30 horas con la emblemática Desfilada de fanalets.

La jornada del lunes 7, a las 22.30 horas, tendrá lugar la emblemática 'desfilada de fanalets'. / MEDITERRÁNEO

Magia, talleres y actividades para toda la familia

La diversión continuará el miércoles 9 de septiembre con la cuarta edición del Festival de Magia, prevista para las 18:30 horas. Esa misma noche, a las 21:55 horas, tendrá lugar el correbou infantil de carretones embolados.

El jueves 10 combinará creatividad y tradición con el taller ‘Diseña tu bolsa Tote’, a las 18:30 horas, y el Maraya xiqui, con emboladas infantiles, a partir de las 22:30 horas.

La programación seguirá el viernes 11 de septiembre con un bingo musical, a las 18:30 horas. Un día después, el sábado 12, los más pequeños podrán participar en el concurso infantil de dibujo taurino, previsto a las 11:00 horas, mientras que por la tarde, a las 18:30 horas, llegará la Feria Kermesse.

El broche final a la programación infantil de las Fiestas de la Misericordia 2026 en Burriana llegará el sábado 19 de septiembre, a las 18:30 horas, con la Batalla de Flores, el tradicional Paiporta y diferentes actividades dirigidas al público infantil.

La concejal de Fiestas, Paloma Boix, ha destacado que “hemos elaborado una programación pensada para que los más pequeños sean los verdaderos protagonistas de estas fiestas, combinando el aprendizaje de nuestras costumbres con espacios de ocio, cultura y convivencia para toda la familia”.

Boix también ha puesto en valor “la oferta variada” preparada para los festejos patronales, así como la celebración, por segundo año consecutivo, de la Entrada de peñas infantil “tras el gran éxito y acogida registrada el año pasado”.