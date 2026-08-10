Más sombra, energía renovable y menos emisiones: el plan de Alcalà de Xivert para adaptarse al cambio climático

El Ayuntamiento de Alcalà de Xivert cuenta ya con una nueva herramienta destinada a identificar los riesgos ambientales que afronta el municipio y establecer medidas concretas para proteger la biodiversidad y los recursos hídricos, así como sectores clave como el turismo. Se trata de un Plan de Adaptación del Destino al Cambio Climático que determina distintas acciones para reducir emisiones y favorecer la adaptación a unos efectos que, según el consistorio, son cada vez más visibles para la población.

La redacción del Plan ha formado parte de las acciones del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos, financiado con fondos de la Unión Europea, y ha contado con un proceso de participación ciudadana. Entre las iniciativas desarrolladas figuran una encuesta digital y un taller online de diagnóstico, en los que se ha recogido la percepción de los vecinos sobre impactos como las olas de calor, la erosión de las playas o la gestión del agua.

El documento incluye también la recopilación de datos sobre las emisiones anuales de los edificios e instalaciones municipales y de la flota de vehículos del Ayuntamiento.

La carretera que va a Capicorb ya dispone de farolas que funcionan con energía solar. / Mediterráneo

Entre las medidas propuestas figura continuar con actuaciones para la reducción de emisiones que ya se están aplicando, como la mejora de la climatización de las infraestructuras municipales, la instalación de placas fotovoltaicas en edificios públicos, la creación de infraestructuras de generación renovable en equipamientos turísticos, la incorporación de criterios de sostenibilidad climática en las licitaciones públicas y que el 100% de la electricidad contratada sea de origen renovable.

Mejora de la eficiencia energética

La concejala de Turismo, Alejandra Roca, ha destacado que el Ayuntamiento «ya realiza desde hace tiempo acciones destinadas a la mejora de la eficiencia energética y la reducción de las emisiones», entre ellas la instalación de placas solares fotovoltaicas, la creación de comunidades energéticas locales y otras actuaciones incluidas en el PACES.

En cuanto a las medidas de adaptación al cambio climático, el Plan plantea optimizar el riego en infraestructuras municipales y turísticas, habilitar puntos de sombra verdes, crear un refugio climático e incorporar actuaciones urbanas destinadas a prevenir inundaciones en las zonas de mayor riesgo.

Roca ha subrayado que «el cambio climático se hace presente y evidente» y ha señalado que el nuevo documento permitirá disponer de una hoja de ruta con acciones concretas para adaptarse a la nueva realidad climática.