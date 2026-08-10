Moncofa mejora el vial de Camí Cabres con una inversión de 110.000 euros

La urbanización Camí Cabres de Moncofa ha experimentado una actuación de mejora destinada a reforzar la comunicación interna y la seguridad vial en uno de sus núcleos de viviendas diseminadas. Esta intervención responde a una demanda histórica de los vecinos y supone un avance significativo en la integración de esta zona con el resto del entorno residencial.

El acceso a este grupo de viviendas se realiza a través del Camí Cabres, un vial que durante la época estival y los fines de semana registra un notable incremento del tráfico rodado. Esta circunstancia generaba situaciones de riesgo para los peatones, especialmente en una zona que carecía de infraestructuras adecuadas para el tránsito seguro de personas.

Diversas actuaciones

Con el objetivo de solventar esta problemática, el Ayuntamiento ha destinado una inversión de 110.079 euros a la ejecución de diversas actuaciones encaminadas a mejorar la accesibilidad y la seguridad. Se trata de una intervención estratégica que, con una inversión no muy elevada, logra un impacto directo y positivo en la calidad de vida de los residentes.

La actuación se ha centrado en la pavimentación del tramo hasta el camino Serratelles. Además, se ha ampliado el tablero de asfaltado y se ha construido un paso ciclopeatonal.

El primer teniente de alcalde, José María Andrés, destaca la importancia de esta actuación. «Este proyecto que hemos culminado mejorará la calidad de vida y la seguridad de los vecinos de esta zona de la urbanización Camí Cabres y de los usuarios del vial».