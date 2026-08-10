Sant Jordi despide una Mostra d’Oficis multitudinaria que refuerza su tirón turístico

Sant Jordi ha vuelto a demostrar este fin de semana que los oficios de siempre siguen teniendo capacidad para llenar las calles. La XXIV Mostra d’Oficis Tradicionals ha cerrado una nueva edición con una elevada afluencia de vecinos y visitantes y con más de un centenar de artesanos mostrando en directo técnicas y trabajos que forman parte del patrimonio cultural del municipio.

Durante dos jornadas, calles y plazas se han transformado en un gran escaparate de artesanía, tradición, gastronomía y cultura, en una cita que continúa ganando peso como atractivo turístico y que refuerza la posición de Sant Jordi como destino de turismo de interior en la provincia de Castellón.

Declarada Fiesta de Interés Turístico Autonómico, la Mostra ha permitido al público acercarse de primera mano a oficios como la alfarería, la cestería, la forja, la carpintería, la apicultura, la elaboración de jabón, la restauración de antigüedades o la talla de piedra.

El alcalde de Sant Jordi, Iván Sánchez Cifre, ha destacado «el magnífico ambiente que se ha vivido durante todo el fin de semana» y ha asegurado que el éxito de esta edición «demuestra que la Mostra d’Oficis es ya un referente y una cita capaz de atraer visitantes de diferentes puntos de la provincia y de convertir Sant Jordi en un destino de referencia para disfrutar del turismo de interior».

«Estamos muy satisfechos con la respuesta que ha tenido la Mostra. Hemos conseguido que durante todo el fin de semana Sant Jordi haya estado lleno de vida y que las familias hayan podido disfrutar de una propuesta que combina tradición, cultura, artesanía, gastronomía y ocio», ha señalado el alcalde. Sánchez Cifre ha agradecido asimismo «el trabajo de todos los artesanos, asociaciones, establecimientos, trabajadores municipales y personas que hacen posible que esta celebración siga creciendo año tras año».

Amplia programación

La programación ha ofrecido actividades durante las dos jornadas, con exhibiciones de oficios tradicionales y diferentes propuestas musicales. El sábado, después de la inauguración oficial y del recorrido por el recinto, se celebraron la actuación del grupo de Bombos y Tambores de Sant Jordi y el tardeo musical. El domingo, la muestra volvió a abrir sus puertas con nuevas demostraciones de oficios y la programación se cerró con el tardeo protagonizado por Generación Z.

La gastronomía ha sido también uno de los grandes atractivos del fin de semana. La Plaza de la Iglesia ha acogido durante las dos jornadas una zona gastronómica, mientras que el Fossar Vell se ha convertido en un espacio dedicado a las cervezas artesanas y el vino, completando una oferta pensada para que los visitantes pudieran disfrutar de Sant Jordi durante buena parte de la jornada.

«La Mostra demuestra que nuestro patrimonio y nuestras tradiciones tienen un enorme potencial turístico. Queremos seguir trabajando para que Sant Jordi sea conocido no solo por su patrimonio y por sus fiestas, sino también por una programación capaz de atraer visitantes y generar actividad en nuestro municipio», ha afirmado Iván Sánchez Cifre.

El alcalde ha subrayado finalmente que el objetivo del Ayuntamiento es «seguir consolidando la Mostra d’Oficis como una de las grandes citas del calendario de Sant Jordi y como una ventana para mostrar todo lo que puede ofrecer nuestro municipio».