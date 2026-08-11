Ayuntamientos y entidades agrarias, volcados en apoyar la gestión de las ayudas para los afectados por el incendio forestal de la Vall d'Uixó

Este lunes se ha abierto el plazo establecido por la Generalitat valenciana para presentar las solicitudes para la línea extraordinaria de ayudas con la que se pretenden compensar los daños provocados por el incendio forestal iniciado el 25 de julio de la Vall d'Uixó y que afectó a casi 10.000 hectáreas de diferentes municipios de la Plana Baixa. Y en ese primer día, los ayuntamientos y entidades agrarias ya han empezado a recibir y tramitar las primeras peticiones.

Es el caso de la Vall d'Uixó, donde en el momento de conocerse el anuncio del Consell, se planteó la creación de una ventana única en su Oficina de Atención al Ciudadano (OAC), para atender no solo estos trámites, sino también las dudas que puedan surgirle a los afectados.

La concejala responsable del servicio, Zaida Moreno, explica que «la semana pasada, algunas personas ya se acercaron pidiendo información», aunque no ha sido hasta este lunes, con la apertura del plazo oficial, cuando se ha recibido un aumento significativo del número de personas atendidas. Según ha precisado, a lo largo de la mañana habrán sido unas treinta.

Moreno detalla que desde el consistorio se ha autorizado a varios de sus trabajadores municipales para que puedan registrar las solicitudes en la plataforma autonómica habilitada a tal fin. Además, «todo el personal de la OAC ha recibido una guía para que puedan informar de manera adecuada».

Atención prioritaria

Porque, como remarca, «nuestra función es informar, dar los formularios y registrar las solicitudes», aunque también prestan ayuda a quien tenga dudas, «porque deben presentar mucha documentación». Y con la previsión de que durante los primeros días aumente el número de vecinos que acuden a la OAC, «hemos establecido una cola prioritaria, porque lo normal es que vengan sin cita previa».

En la recepción «guían a quienes acuden al ayuntamiento», para que sepan dónde deben ir y que los trámites sean lo más ágiles posible, aunque Moreno indica que este lunes por la mañana «ha habido algún problema informático, imaginamos que por el aumento significativo de la actividad».

«La mayoría de las personas se interesan por las ayudas para compensar los daños en terrenos agrícolas», concreta, «porque, por suerte, en la Vall no había tanto daño en casas o infraestructuras como en otros pueblos».

«En la Vilavella tenemos todo el término municipal afectado, la mayoría propiedades agrícolas, por eso hemos creado un punto específico donde ofrecemos asesoramiento y ayudamos a preparar la documentación» Anna Carratalá — Alcaldesa de la Vilavella

El perfil de los afectados en la Vilavella es muy similar, aunque en porcentaje, la afectación ha sido mucho mayor. Así lo asegura la alcaldesa, Anna Carratalá, que confirma que en el Ayuntamiento «estamos dando asesoría y ayudando a preparar la documentación», y para eso han puesto a disposición de la ciudadanía un punto específico para el registro de las solicitudes.

Explica que este lunes «se han juntado quienes querían información y los afectados que ya se habían informado y querían pedir las ayudas pertinentes». Teniendo en cuenta que «tenemos todo el término municipal afectado», los propietarios susceptibles de recibir el apoyo económico autonómico son numerosos, la mayoría, como en otras localidades, relacionados con el sector primario: parcelas agrícolas, viveros o ganaderías, aunque en la localidad hay varias casas e infraestructuras públicas que presentan daños de diversa gravedad.

El resto de ayuntamientos están funcionando de manera similar, al igual que las agrupaciones profesionales, como la Unió Llauradora i Ramadera y Ava-Asaja.

La Societat de Regs Sant Sebastià de la Vilavella ha perdido buena parte de sus instalaciones, lo que dejó más de una semana sin riego las parcelas que de ella dependen. / MÒNICA MIRA

En el caso de la Unió, su secretario general, Carles Peris, indica que están compatibilizando el asesoramiento en materia de solicitud de ayudas con los trámites ante los seguros agrícolas. Este lunes, hasta mediodía, su servicio técnico «ya había pasado varios partes, alrededor de una veintena, en su mayoría por dobles daños en plantación y producción».

En cuanto a las ayudas, explica que «a partir de este lunes también se tramitarán para aquellas personas con explotaciones agrícolas y ganaderas que no sepan cómo hacerlo», aunque incide en que es difícil realizar una estimación de afectados porque «los ayuntamientos también pueden hacerlo y muchos van allí», por proximidad.

«Estimamos que en torno a un 60% de los agricultores afectados no tendrán cobertura del seguro que compense los daños» Carles Peris — Secretario general de la Unió Llauradora i Ramadera

La Unió ha remarcado durante las últimas semanas, que la concesión de las ayudas de la Generalitat no son incompatibles con la reclamación al seguro, aunque creen que para muchos productores, las aportaciones del Consell serán las únicas, porque «calculamos que alrededor de un 60% no tendrán cobertura del seguro».

A excepción de la apicultura y la ganadería, donde la mayoría de las explotaciones están aseguradas, teniendo en cuenta que una buena parte de los terrenos agrícolas quemados eran de olivos y almendras, resulta relevante saber que «el porcentaje de parcelas de esta especialidad aseguradas está por debajo del 12%». En el caso de los cítricos, la Unió señala que solo se protege el 50% de las fincas.

Zancadilla al minifundismo

Desde AVA-Asaja la Vilavella confirman que este lunes por la tarde había convocado una reunión para abordar estas cuestiones, aunque llevan prestando asesoramiento a los afectados desde que se conoció el impacto del incendio. Este suceso refuerza su defensa de la necesidad de contratar los seguros agrarios, porque de lo contrario, las pérdidas pueden ser totales y sin ningún tipo de compensación.

El presidente de AVA-Asaja en la localidad, José María Notari, hace una precisión importante que puede afectar a la hora de solicitar esas ayudas y es la superficie establecida para poder optar a ellas. «Aquí la mayoría de la producción es minifundismo, por lo que es un problema que se establezca un mínimo de una hectárea», razón por la que adelanta que «ya estamos redactando propuestas para añadir a la futura ley de protección forestal», de manera que se tengan en cuenta las singularidades de la producción agrícola en estos entornos sensibles.