Cuenta atrás para el Museo Cardenal Tarancón de Burriana: las obras arrancan en otoño con la vista puesta en 2027
El consistorio presenta la marca corporativa del futuro espacio, que aúna la dimensión histórica y eclesial del ilustre burrianense combinando su icónica rúbrica y la cruz de su emblema cardenalicio
El futuro Museu Cardenal Tarancón de Burriana empieza a tomar forma. El Ayuntamiento ha presentado la imagen corporativa que identificará el espacio dedicado a una de las figuras burrianenses con mayor peso en la historia reciente de España, mientras avanza la rehabilitación del inmueble y la recopilación de los fondos que formarán parte de la exposición.
El diseño, elaborado por Ester Gradolí, parte de dos elementos vinculados al cardenal: su firma y su escudo cardenalicio. La "T" característica de su rúbrica adquiere especial protagonismo y se mantiene el apellido Tarancón manuscrito, mientras que la cruz del escudo se ha simplificado y modernizado sin perder su carácter religioso. La propuesta busca reflejar tanto su dimensión eclesiástica e institucional como su faceta personal. El negro pretende transmitir el carácter austero y ascético asociado al cardenal y el púrpura introduce dinamismo y remite a su condición de purpurado.
Las obras, a punto de licitarse
Durante la presentación, el concejal de Cultura, Alejandro Clausell, adelantó que el proyecto de rehabilitación del edificio, cerrado desde hace dos décadas, avanza y que las obras están a punto de salir a licitación, previsiblemente entre septiembre y octubre. Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de cuatro meses, por lo que el Ayuntamiento calcula que podrían estar finalizados a principios de 2027.
El proyecto contempla una inversión de 200.000 euros e incluye mejoras de eficiencia energética y accesibilidad, además de una entrada independiente desde el Racó de l'Abadia.
Clausell señaló que el proyecto expositivo no cuenta todavía con un calendario, ya que se trata de un proceso más difícil de concretar. "Hay que hacer muchas cosas en poco tiempo", resumió Clausell al referirse al trabajo pendiente. Los trabajos de catalogación ya están en marcha y se ha creado un grupo de expertos vinculados al estudio de la figura de Tarancón, integrado por Guillem Ríos, Vicent Ríos, Josep Lluís Gil y Jordi Bort, que están colaborando en la selección de los materiales que formarán parte del museo.
El proyecto llega a este punto tras el trabajo desarrollado en los últimos meses para recuperar el espacio. Entre las actuaciones realizadas figura el convenio con la parroquia de El Salvador y el Obispado para la cesión gratuita de la planta baja, el Racó de l'Abadia y el uso y mantenimiento del campanario. También se ha trabajado con la familia de Tarancón y los Salesianos en la catalogación de su legado, que incluye piezas como el anillo episcopal, el báculo, la máquina de escribir y el rosario de Juan Pablo II.
El alcalde, Jorge Monferrer, destacó que el objetivo es recuperar también aquellos elementos relacionados con Tarancón que permanecen fuera de Burriana e hizo un llamamiento a los vecinos que conserven elementos vinculados al cardenal para que los pongan en conocimiento del Ayuntamiento.
La recuperación del museo se integra así en la estrategia municipal de "Ciudad de Museos", con la que el consistorio pretende ampliar la oferta cultural y turística de Burriana más allá del tradicional atractivo de sol y playa.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un cámping de cuatro estrellas busca regularizarse tras más de 30 años en funcionamiento en Castellón
- Onda reparte 1,8 millones de la Lotería Nacional: 'Es una alegría después de lo que ha sufrido el pueblo por el incendio
- Segundo corneado en la misma mañana en la exhibición de los toros de Espartaco en les Penyes en Festes de la Vall d'Uixó
- Vinaròs vive un espectacular reventón cálido y seco con una subida de más de 10ºC en menos de una hora
- La emotiva felicitación de Carlos Sobera, Sonsoles Ónega o Revilla a un pueblo de Castellón por sus 300 años de historia
- Los pueblos de Castellón donde actuará la Orquesta Panorama este año
- Les Penyes en Festes logran una respuesta multitudinaria para un encierro rápido que deja un corneado en una exhibición posterior
- Hallan un arsenal enterrado con más de 60 proyectiles de artillería de la guerra civil en un pueblo de Castellón