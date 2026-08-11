Cuenta atrás para el Museo Cardenal Tarancón de Burriana: las obras arrancan en otoño con la vista puesta en 2027

El futuro Museu Cardenal Tarancón de Burriana empieza a tomar forma. El Ayuntamiento ha presentado la imagen corporativa que identificará el espacio dedicado a una de las figuras burrianenses con mayor peso en la historia reciente de España, mientras avanza la rehabilitación del inmueble y la recopilación de los fondos que formarán parte de la exposición.

El diseño, elaborado por Ester Gradolí, parte de dos elementos vinculados al cardenal: su firma y su escudo cardenalicio. La "T" característica de su rúbrica adquiere especial protagonismo y se mantiene el apellido Tarancón manuscrito, mientras que la cruz del escudo se ha simplificado y modernizado sin perder su carácter religioso. La propuesta busca reflejar tanto su dimensión eclesiástica e institucional como su faceta personal. El negro pretende transmitir el carácter austero y ascético asociado al cardenal y el púrpura introduce dinamismo y remite a su condición de purpurado.

La presentación de la nueva imagen corporativa del futuro Museu Cardenal Tarancón tuvo lugar en el salón de plenos / Isabel Calpe

Las obras, a punto de licitarse

Durante la presentación, el concejal de Cultura, Alejandro Clausell, adelantó que el proyecto de rehabilitación del edificio, cerrado desde hace dos décadas, avanza y que las obras están a punto de salir a licitación, previsiblemente entre septiembre y octubre. Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de cuatro meses, por lo que el Ayuntamiento calcula que podrían estar finalizados a principios de 2027.

El proyecto contempla una inversión de 200.000 euros e incluye mejoras de eficiencia energética y accesibilidad, además de una entrada independiente desde el Racó de l'Abadia.

Clausell señaló que el proyecto expositivo no cuenta todavía con un calendario, ya que se trata de un proceso más difícil de concretar. "Hay que hacer muchas cosas en poco tiempo", resumió Clausell al referirse al trabajo pendiente. Los trabajos de catalogación ya están en marcha y se ha creado un grupo de expertos vinculados al estudio de la figura de Tarancón, integrado por Guillem Ríos, Vicent Ríos, Josep Lluís Gil y Jordi Bort, que están colaborando en la selección de los materiales que formarán parte del museo.

El proyecto llega a este punto tras el trabajo desarrollado en los últimos meses para recuperar el espacio. Entre las actuaciones realizadas figura el convenio con la parroquia de El Salvador y el Obispado para la cesión gratuita de la planta baja, el Racó de l'Abadia y el uso y mantenimiento del campanario. También se ha trabajado con la familia de Tarancón y los Salesianos en la catalogación de su legado, que incluye piezas como el anillo episcopal, el báculo, la máquina de escribir y el rosario de Juan Pablo II.

El alcalde, Jorge Monferrer, destacó que el objetivo es recuperar también aquellos elementos relacionados con Tarancón que permanecen fuera de Burriana e hizo un llamamiento a los vecinos que conserven elementos vinculados al cardenal para que los pongan en conocimiento del Ayuntamiento.

La recuperación del museo se integra así en la estrategia municipal de "Ciudad de Museos", con la que el consistorio pretende ampliar la oferta cultural y turística de Burriana más allá del tradicional atractivo de sol y playa.